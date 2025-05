Sanremo: quest'estate eventi a Pian di Nave con la 'Festa della Musica' a giugno e quella dello sport a settembre, torna il Cimento Invernale

Saranno investiti 700mila euro, del milione e 875mila preventivati per tutto l’anno, per l’organizzazione delle prossime manifestazioni estive e per quelle di fine anno ad eccezione del concertone a Sanremo. E’ quanto emerge dalla decisione presa dall’Amministrazione comunale nell’ultima seduta di Giunta mentre, anche se velatamente e dai diversi profili social, il comune ha anche già previsto un nuovo grande concerto per il Capodanno 2026.

Anche se gli eventi autunnali, tra settembre e novembre prossimi, dovranno essere ancora deliberati, emergono due importanti appuntamenti dal calendario approvato. Intanto torna, dopo tanti anni di assenza, il ‘Cimento Invernale’ di Capodanno, per il quale è stato fatto uno stanziamento minimo ma che conferma il ritorno della manifestazione tanto apprezzata nella città dei fiori.

Tra giugno e settembre saranno organizzati diversi intrattenimenti a Pian di Nave ed è stata già confermata la ‘Festa della Musica’, il 21 giugno prossimo. Il totale dell’investimento per gli eventi estivi è fissato in 214mila euro. In più è prevista anche la ‘Festa dello Sport’, il 14 settembre, con un contributo comunale da 10mila euro. Mentre agli appuntamenti di autunno sono stati assegnati 6.000 euro, altri 100mila sono stati stanziati per la 72a edizione del Rally di Sanremo che, come sempre sarà accompagnato dallo ‘storico’ e dalla Coppa dei Fiori, tra il 15 ed il 19 ottobre.

Il Premio Tenco, che si svolgerà tra il 22 e il 25 ottobre, riceverà un contributo da palazzo Bellevue pari a 110mila euro mentre l’Amministrazione ha deciso di investire ben 260mila euro per gli eventi natalizi di dicembre 2025. Una serie di appuntamenti importanti che, ovviamente, verranno svelati nei prossimi mesi anche se risulta particolarmente importante la programmazione degli stessi in modo preventivo da parte comunale.