Sanremo, strada Solaro si allarga: accordo raggiunto tra il pubblico e il privato per migliorare la viabilità

"Quella è sempre stata una percorrenza critica, anche pensando alle manifestazioni delle aree sportive nella zona, o anche semplicemente quando due veicoli di grosse dimensioni si incrociano, e poter eseguire i lavori per allargare la strada è sicuramente una notizia positiva".

Con queste parole l'assessore ai lavori pubblici di Sanremo Massimo Donzella parla della novità per strada Solaro che, grazie a un accordo raggiunto tra il Comune e il privato che si sta occupando dei lavori per l'albergo Eden, grazie al quale sarà possibile garantire una larghezza di 6,5 metri per la carreggiata della via nel suo tratto finale (l'intersezione che porta a Corso Matuzia) e ancor di più nel punto in cui la via va a curvare, così da garantire una circolazione più sicura in quel tratto.

"Era una criticità che da anni volevamo risolvere - continua l'assessore - e, parlando con la proprietà dell'albergo Eden, abbiamo chiesto loro di arretrare nella proprietà concedendo uno spazio per la carreggiata, così da poter garantire il flusso della circolazione in maniera più agevole. Andremo così avanti nel lavoro che stiamo cercando di proseguire di collaborazione tra il pubblico e il privato, per intervenire sulle aree della città che ne hanno bisogno".

Per parlare di inizio dei lavori sulla strada è ancora presto ma, ribadisce Donzella, quello rimane un punto fermo nel programma degli interventi.