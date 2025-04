A Sestri Levante il XIV congresso FNP Cisl Liguria: eletto e confermato segretario generale Sergio Migliorini

Si è concluso il XIV congresso FNP Liguria, la federazione dei pensionati della Cisl: eletto e confermato segretario generale Sergio Migliorini alla presenza del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e della segretaria nazionale FNP Cisl Anna Maria Foresi. Insieme a Migliorini in segreteria sono stati eletti Ettore Torzetti, Fabrizio Cafferata e Daniela Nardi. Il congresso si è svolto in due giorni a Sestri Levante presso l’ex Convento dell’Annunziata. “La Liguria è una delle regioni italiane ed europee col più alto indice di vecchiaia: gli over 65 rappresentano oggi il 29% della popolazione. La Liguria rappresenta un laboratorio socio-demografico che anticiperà gli scenari che, secondo le proiezioni demografiche, si concretizzeranno tra 20 anni in altri Paesi. Per questo riteniamo necessario che si intervenga per adeguare la Liguria ai cambiamenti nei bisogni e nella domanda di prestazioni sanitarie. E chiediamo attenzione per le strutture residenziali che devono essere parte integrante della filiera assistenziale”, spiega il neo eletto Sergio Migliorini.



Nella foto il segretario generale FNP Liguria Migliorini insieme al segretario generale Cisl Liguria Maestripieri e ai componenti della segreteria FNP Liguria Ettore Torzetti, Fabrizio Cafferata e Daniela Nardi