Politica | 11 marzo 2026, 12:58

Referendum, Berrino: “Solidarietà al Foglio, inaccettabili le minacce alla stampa”

Il senatore di Fratelli d’Italia critica le parole del procuratore Gratteri e richiama il valore costituzionale della libertà di stampa e del referendum come strumento democratico

Gianni Berrino

Gianni Berrino

"Piena solidarietà al quotidiano Il Foglio e alla sua giornalista per gli attacchi e le minacce neanche troppo velate arrivate dal procuratore Nicola Gratteri. La magistratura è chiamata a svolgere un servizio pubblico, non a lanciare ammonimenti contro chi non condivide determinate posizioni o esercita il diritto di critica. Ancora più grave è il riferimento al referendum sulla giustizia: il referendum è uno strumento di democrazia previsto dalla Costituzione, non certo un mezzo per 'punire' i cittadini o chi non la pensa come una certa casta. Intimidire la stampa e delegittimare il voto popolare è un segnale che non può essere sottovalutato". Lo dichiara in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia.

