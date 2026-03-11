Referendum, Berrino: “Solidarietà al Foglio, inaccettabili le minacce alla stampa”

"Piena solidarietà al quotidiano Il Foglio e alla sua giornalista per gli attacchi e le minacce neanche troppo velate arrivate dal procuratore Nicola Gratteri. La magistratura è chiamata a svolgere un servizio pubblico, non a lanciare ammonimenti contro chi non condivide determinate posizioni o esercita il diritto di critica. Ancora più grave è il riferimento al referendum sulla giustizia: il referendum è uno strumento di democrazia previsto dalla Costituzione, non certo un mezzo per 'punire' i cittadini o chi non la pensa come una certa casta. Intimidire la stampa e delegittimare il voto popolare è un segnale che non può essere sottovalutato". Lo dichiara in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia.