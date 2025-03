Sanremo: lavori fermi in galleria Francia dopo lo stop forzato per il Festival, Donzella "Termineranno improrogabilmente a giugno"

Il detto riguarda donne e motori che fa rima con gioie e dolori ma, purtroppo, il detto dobbiamo traslarlo verso i lavori. Dopo aver analizzato la situazione del costruendo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, nella città dei fiori siamo costretti a farlo anche per i lavori della vicina galleria Francia. Un intervento particolarmente atteso e che, secondo il progetto, prevede una riqualificazione funzionale ed estetica del tunnel, dove è inoltre previsto un miglioramento del sistema di illuminazione e del sistema di aerazione. Un lavoro atteso da molti anni per un tunnel breve ma strategico per la viabilità matuziana e che unisce due zone altrimenti comunicanti solo con le strade centro. Galleria che, tra l’altro, viene regolarmente percorsa a piedi nonostante il divieto per i pedoni.

Dopo diversi stop, tra cui quello forzato durante il periodo del Festival, in molti attendono la ripresa per garantire il restyling del tunnel. Al momento è chiusa la corsia pedonale (che ribadiamo è comunque vietata) per i lavori ma le lungaggini sono state notate da molti. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha confermato che termineranno improrogabilmente entro la fine di giugno. "Saranno realizzati senza nessun impatto sul traffico veicolare - ha detto - e, le lavorazioni più complesse saranno svolte in orario notturno. I lavori di demolizione del lato a monte sono interamente completati e, nei prossimi giorni, saranno eseguiti quelli di ripristino. Il materiale di risulta è stato trasportato mentre i ritardi sono stati dovuti al reperimento dei materiali e delle luci che, fortunatamente, è stato completamente risolto.

Quelli della galelria Francia sono interventi inseriti nel PNRR che, per non impattare sul traffico veicolare, vengono effettuati di notte ed in coincidenza con la manutenzione già in corso sul ponte. I lavori prevedono la sistemazione dei rivestimenti finali e l’illuminazione ma anche gli impianti di aerazione, i marciapiedi, le pitturazioni e la riqualificazione complessiva. L’intervento rientra all’interno del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) che ha portato nella Pigna, il centro storico della Città dei Fiori, finanziamenti per circa 13 milioni di euro.

I lavori vengono svolti dalla ‘Bresciana asfalti’ che ha vinto il bando con un ribasso del 15,59% sull’importo a base di gara di 632.671,94 euro con 56.741,30 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo dei lavori, quindi, sarà di 542.884,35 euro.

Ci si augura che possano riprendere a brevissimo e che, soprattutto, si riesca a terminare al più presto. Una situazione, quella della galleria Francia che potrebbe anche essere oggetto di interrogazioni nel prossimo Consiglio comunale, da parte dell’opposizione.