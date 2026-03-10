Ventimiglia, il Comune si costituisce al Consiglio di Stato contro Immogesta: via libera della Giunta alla difesa legale

La Giunta comunale di Ventimiglia ha autorizzato la costituzione in giudizio dell’ente davanti al Consiglio di Stato nel procedimento di appello promosso dalla società Immogesta Srl. Il ricorso riguarda l’impugnazione della sentenza del TAR Liguria n. 1345 del 2025, che aveva respinto il ricorso presentato dalla società immobiliare contro una comunicazione del Comune relativa all’improcedibilità di un’istanza di accertamento di conformità su un immobile di proprietà della stessa società.

Nel provvedimento si ricorda che la controversia nasce da un ricorso notificato nell’aprile 2024, con cui Immogesta chiedeva l’annullamento della nota dell’Area tecnica comunale. Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con la sentenza pubblicata il 3 dicembre 2025, aveva però respinto le richieste della società, condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio. Ora l’azienda ha deciso di proseguire la battaglia legale davanti al Consiglio di Stato. Per questo la Giunta ha ritenuto necessario costituirsi anche nel secondo grado di giudizio «per meglio tutelare gli interessi dell’Ente», sottolineando come il contenzioso si trascini da anni e riguardi due fabbricati, uno dei quali è stato nel frattempo acquisito al patrimonio comunale.

Con la delibera viene quindi autorizzato il legale incaricato a rappresentare il Comune e a presentare «ogni eccezione e domanda ritenuta più utile per la difesa dell’ente».