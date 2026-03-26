'RigenerArgentina', via libera al progetto per lavoro e sviluppo nelle aree interne dell’Imperiese

L'amministrazione comunale di Badalucco ha approvato la partecipazione al bando regionale “Avviso RiGenerazioni”, inserito nel Programma FSE+ Liguria 2021-2027, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e la rivitalizzazione socio-economica delle aree interne. Ha dato il via libera alla proposta progettuale “RigenerArgentina”, destinata a sostenere percorsi integrati per l’inserimento lavorativo dei disoccupati e lo sviluppo locale.

Il progetto è presentato dal capofila PRO-CONSART – Consorzio Artigiani, in collaborazione con un partenariato composto da:

SIGNUM Società Cooperativa Consortile , ente di formazione

, ente di formazione FORMEDIL Imperia , ente di formazione

, ente di formazione Comune di Badalucco

Comune di Montalto Carpasio

Contestualmente, la Giunta ha approvato la dichiarazione di intenti per la costituzione del raggruppamento, necessaria per la partecipazione al bando, che prevede la formalizzazione del partenariato entro 30 giorni in caso di ammissione al finanziamento. L’iniziativa regionale punta a promuovere interventi sinergici capaci di creare nuove opportunità occupazionali, valorizzando le specificità dei territori e rafforzando il ruolo delle amministrazioni locali come motore dello sviluppo.

Come evidenziato nel provvedimento, non sono previsti oneri a carico dell’Ente, mentre l’azione amministrativa si inserisce in una strategia più ampia di rilancio delle aree periferiche attraverso politiche attive del lavoro. Con voto unanime favorevole, la Giunta ha quindi sancito un passaggio importante verso la candidatura del progetto, che mira a coniugare formazione, occupabilità e crescita territoriale.