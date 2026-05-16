Donata Vivaldi eletta vice Presidente Regionale di Confartigianato Liguria

Importante riconoscimento per Donata Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imprese Imperia, eletta dalla Giunta di Confartigianato Liguria come vice Presidente Regionale accanto all’imprenditore Giuseppe Pace, Presidente Regionale.

La nomina di Vivaldi rappresenta un risultato significativo anche per Confartigianato Imperia, che rafforza così la propria presenza all’interno degli organismi regionali dell’Associazione, contribuendo attivamente alle strategie e alle politiche di rappresentanza, a sostegno delle imprese artigiane liguri.

“Sono onorata di assumere il ruolo di vice Presidente Regionale di Confartigianato Imprese - commenta Donata Vivaldi -. Affronto questo incarico con senso di responsabilità e con la volontà di lavorare concretamente al fianco dei giovani, degli artigiani e delle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del nostro territorio. Nei prossimi anni il nostro impegno sarà rivolto a sostenere il ricambio generazionale, valorizzare il talento e creare nuove opportunità di crescita, innovazione e sviluppo per le imprese locali. Credo fortemente che ascolto, collaborazione e visione siano gli strumenti fondamentali per affrontare le sfide economiche e sociali che ci attendono. Ringrazio per la fiducia ricevuta e metterò a disposizione esperienza, entusiasmo e spirito di servizio per contribuire a costruire un futuro più solido e competitivo per la nostra comunità imprenditoriale”.

La nuova governance regionale sarà impegnata nei prossimi anni ad affrontare temi centrali per il comparto artigiano sempre impegnata per il sostegno alle piccole e medie imprese del territorio Ligure.