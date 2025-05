Sanremo accoglie il mondo con musica e tradizione: successo per la quarta edizione del Festival Internazionale del Folklore (Foto e video)

Un’esplosione di colori, suoni e culture ha animato il cuore di Sanremo in occasione della quarta edizione del Festival Internazionale del Folklore, che si è svolta venerdì 16 maggio in piazza Borea d’Olmo. L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo tramite l’assessorato al Turismo, ha regalato al pubblico uno spettacolo coinvolgente che ha celebrato l’incontro tra le tradizioni popolari di diversi Paesi europei.

Oltre 350 partecipanti, in rappresentanza di otto gruppi folkloristici provenienti da sei nazioni – Bulgaria, Spagna, Serbia, Polonia, Croazia e Lituania – hanno sfilato con abiti tipici nel centro città, attraversando via Matteotti, dal Casinò fino al Teatro Ariston, per poi dare il via alle esibizioni sul palco di piazza Borea d’Olmo.

Tra balli tradizionali, musica dal vivo e atmosfere suggestive, il festival ha trasformato per un pomeriggio Sanremo in una piccola capitale del folklore europeo. A condurre la manifestazione è stato il presentatore Maurilio Giordana, volto noto e apprezzato nell’ambito degli eventi culturali.

L'organizzazione è stata curata da Blue Diamond Events, agenzia specializzata nella realizzazione di grandi eventi a livello internazionale, con precedenti edizioni in città come Parigi, Roma, Praga e Barcellona.

Il Festival si è confermato ancora una volta un’occasione preziosa per promuovere il dialogo culturale e la bellezza delle tradizioni popolari, riscuotendo grande entusiasmo da parte del pubblico locale e dei numerosi turisti presenti.

(Foto Erika Bonazinga)