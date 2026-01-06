Spettacolo teatrale itinerante, "Il Natale ai tempi di Tik Tok" sbarca a Vallebona in chiave 'Befanesca' (Foto)

"Il Natale ai tempi di Tik Tok" sbarca a Vallebona in chiave 'Befanesca'. Gli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna oggi, il 6 gennaio, alle 15 proporranno un brillante spettacolo teatrale itinerante per adulti e bambini, scritto da Maura Polito, con la regia di Silvia Villa e con il contributo di Maura Polito.

Lo spettacolo, a ingresso libero, partirà da piazza dei Quattro Elementi, per poi inoltrarsi nel bellissimo centro storico. "Siamo molto felici di portare in scena in questo luogo magico per la festa della Befana uno spettacolo teatrale adatto a tutte le età, portatore di sorrisi e di profondi messaggi" - spiegano la regista Silvia Villa e la drammaturga Maura Polito, che ringraziano l’Amministrazione di Vallebona per il sostegno – "Lo spettacolo, infatti, in modo giocoso e partecipe, coinvolge il pubblico, offrendo spunti di riflessione sull’oggi, sull’impatto che la modernità, i social e la realtà virtuale potrebbero avere sul nostro Natale. Il pubblico si ritroverà con un Natale e un 'Babbo Natale' completamente stravolto dalla volontà di essere al passo coi tempi, con Elfi, Mamma Natale e soprattutto con la nostra cara Befana, costretti a modernizzarsi contro voglia. Insieme, tra risate ed emozioni, si riscoprirà quanto sia importante preservare tutta la bellezza e la poesia del Natale tradizionale".

Uno spettacolo teatrale itinerante per festeggiare la Befana nel giorno dell'Epifania. "Seguirà poi una golosa merenda offerta dalla Pro Loco e altre associazioni del paese e un’avvincente esibizione di Mangiafuoco e Arti performative a cura di Iannà Tampé" - fanno sapere gli organizzatori - "Alle 18 si potrà assistere al caratteristico arrivo della Befanina e stringersi tutti intorno a 'U Fogu di Bambin'. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella Salabande fino ad esaurimento posti".