Il Gabbiano di Sanremo premiato come miglior centro di riabilitazione residenziale d'Italia (Foto)

A Sanremo è presente il centro di riabilitazione residenziale migliore in Italia: a confermarlo sono stati i Best Italian Health Care Awards, una serie di premi conferiti a realtà che si sono distinte per qualità e performance nel settore socio-sanitario. E a ricevere il premio appunto per la migliore struttura riabilitativa di persone con disabilità psico fisica sensoriale è stato il Gabbiano del gruppo Korian, che ha tre sedi dislocate sul territorio ligure, una di queste proprio a Sanremo, per la precisione in strada Solaro.

Alla premiazione, avvenuta alla fine del 2024 a Milano, hanno preso parte 110 strutture selezionate provenienti da tutto il territorio nazionale, che a seconda dell'area di occupazione sono state suddivise in cinque categorie: rsa anziani, rsa disabili, centri di riabilitazione residenziale, strutture residenziali psichiatriche e strutture residenziali per le dipendenze patologiche. Tra queste strutture, undici hanno sede in Liguria, quindi il 10% del totale. Un buon risultato per la nostra regione quindi, che si piazza tra le migliori in Italia nell'assistenza socio-sanitaria e riesce anche a imporsi come la migliore in una delle sottocategorie.

I Best Italian Health Care Awards sono stati ideati da Confcommercio Salute, Sanità e Cura in collaborazione con Class Editori, con gli advisor di progetto Plimsoll Publishing Ltd, Aon Advisory & Solutions, l’Ente di Certificazione RINA SERVICES SpA ed Edison NEXT, che si sono occupate di tutte le fasi di selezione fino alla designazione delle 25 migliori per ogni categoria, alla fine di una valutazione su parametri economici e di qualità del servizio. Oltre a ciò Korian ha anche ricevuto uno dei premi speciali, i riconoscimenti che gli awards hanno assegnato alle realtà "che si sono distinte eccellentemente": nello specifico, ha vinto quello come miglior grande gruppo.

Il Gabbiano opera da oltre trent'anni in convenzione con il SSN e si compone di due strutture per la riabilitazione di persone con disabilità psico fisica sensoriale: Sanremo, con una struttura di 52 posti residenziali e 25 semi residenziali, e Vado Ligure, con una struttura di 98 posti residenziali e 2 semiresidenziali. A queste se ne aggiunge una terza di dimensioni più ridotte a Diano Marina con 25 posti residenziali.