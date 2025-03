Al via nell'Imperiese le attività dedicate a benessere e salute nell'ambito del progetto europeo "CIRCE-JA"

Asl 1 scende in campo per la promozione della salute con il progetto europeo finanziato dal programma EU4Health denominato CIRCE-JA, la cui mission è quella di rafforzare le cure primarie nei sistemi sanitari dell’UE. Coinvolge 12 Stati membri, tra cui l’Italia, e mira a implementare modelli innovativi di assistenza sanitaria basati su buone pratiche già sperimentate con successo in altri Paesi. In Italia, AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e diverse ASL partecipano attivamente per migliorare l’offerta sanitaria nel campo delle cure primarie.

Così Asl 1, nell’ambito del progetto CIRCE-JA, promuove lo sviluppo dei Centri di Promozione della Salute, luoghi in cui possa essere realizzata l’attività di promozione di sani stili di vita, strumento fondamentale per il contrasto alle malattie croniche non trasmissibili quali: diabete, obesità, infarto, ictus.

Al fine di coinvolgere un ampio pubblico, si è scelto di realizzare eventi di promozione della salute in contesti non sanitari, mediante un ciclo di incontri tematici, che si svolgeranno ogni sabato per quattro mesi in spazi aperti alla comunità. Ogni appuntamento sarà dedicato a un tema chiave: alimentazione e stili di vita, vita attiva ed empowerment psicologico. L’obiettivo è sensibilizzare e fornire strumenti pratici per migliorare il benessere quotidiano, prevenendo comportamenti a rischio e favorendo scelte consapevoli per la salute. Si parte l'8 marzo all'Exposalso con l'evento di lancio e poi nella biblioteca Lagorio ed in spazi outdoor si susseguiranno gli incontri e le attività.

Ecco il calendario:

8/3 Evento di lancio (Exposalso);

15/3 Stili di vita (Biblioteca);

22/3 Empowerment psicologico (Biblioteca);

29/3 Vita attiva (Sole e Vento);

5/4 Stili di vita (Biblioteca);

12/4 Vita attiva (outdoor);

19/4 Empowerment psicologico (Biblioteca);

10/5 Stili di vita (Biblioteca);

17/5 Vita attiva (outdoor);

24/5 Empowerment psicologico (Biblioteca);

7/6 Stili di vita (Biblioteca);

14/6 Vita attiva (outdoor);

21/6 Empowerment psicologico (Biblioteca);

Alimentazione e stili di vita: imparare con gusto

Nell’ambito del progetto CIRCE-JA, ASL1 Liguria organizza un appuntamento mensile dedicato all’alimentazione e agli stili di vita sani. Un sabato al mese, presso la Biblioteca di Imperia, si terranno coinvolgenti cooking show condotti dalla dottoressa De Montis e dal suo team di esperti. Durante questi incontri, verranno condivisi consigli pratici su come adottare buone abitudini a tavola, scegliendo alimenti sani e bilanciati senza rinunciare al gusto. Un’opportunità unica per apprendere, sperimentare e migliorare il proprio benessere attraverso la cucina.

Vita attiva: il movimento come benessere

Il movimento è un elemento essenziale per la nostra salute e il nostro equilibrio psicofisico. Per incoraggiare uno stile di vita più attivo, ASL1 Liguria organizza, nell’ambito del progetto CIRCE-JA, un sabato al mese di camminate guidate. Il punto di partenza sarà la Biblioteca Civica di Imperia, dove i fisioterapisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di attività fisica all’aperto, fornendo preziosi consigli su postura, esercizi e buone pratiche per mantenersi in forma. Un’occasione per prendersi cura di sé, passo dopo passo.

Empowerment psicologico: la forza del cambiamento

Ogni cambiamento nelle abitudini di vita inizia dalla nostra mente. Per questo, ASL1 Liguria, nell’ambito del progetto CIRCE-JA, dedica un sabato al mese a incontri con psicologi presso la Biblioteca Civica di Imperia. Durante questi appuntamenti, esperti del settore aiuteranno i partecipanti a sviluppare consapevolezza, motivazione e strategie per affrontare le sfide del cambiamento e adottare abitudini sane e sostenibili nel tempo. Un'opportunità per rafforzare la propria determinazione e il proprio benessere psicologico.

“Ancora una volta Asl 1 – afferma il Direttore Generale Dott.sa Maria Elena Galbusera – mette al centro della sua attività la promozione alla salute, per formare e informare la cittadinanza sul benessere fisico. Un progetto fatto di incontri con la popolazione, conferenze e attività fisica, che coprirà un arco temporale di tre mesi da marzo a giugno, in modo da sensibilizzare sui sani stili di vita. Invito la cittadinanza a partecipare a questa interessante ed utile iniziativa e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale di Imperia per la disponibilità e collaborazione.”