Ventimiglia inaugura la stagione teatrale 2026: al via “Sipario d’autore” con Antonio Cornacchione

La stagione teatrale 2026 del Teatro Comunale di Ventimiglia prende il via martedì 6 gennaio, alle ore 18.00. Proprio così: la serata dell’Epifania chiude le festività e, al contempo, inaugura la rassegna Sipario d’autore, aprendo con un mix irresistibile di risate, satira e riflessioni pungenti, capace di conquistare il pubblico con l’arte di “far pensare” attraverso un’intelligente leggerezza.

Il primo appuntamento è perfettamente in linea con questo spirito: la pungente commedia Basta Poco, scritta e interpretata da Antonio Cornacchione.

Nome cult della comicità, con un percorso prezioso anche in teatro e in altri ambiti, Cornacchione sarà affiancato in scena dai talentuosi Pino Quartullo e Alessandra Faiella, protagonisti di una farsa dal taglio irriverente e disincantato. Una commedia originale che unisce divertimento e riflessione acuta sulla società contemporanea, un appuntamento che incanterà il pubblico con il suo spirito brillante, intellettualmente stimolante e straordinariamente attuale.

Ecco in breve la sinossi.

Palmiro, tipografo sull’orlo del fallimento, vive in un appartamento popolare di proprietà della Regione, intestato ai genitori deceduti da alcuni anni, pur non avendone diritto. Per non pagare il TFR alla sua unica dipendente, una donna ungherese della quale è segretamente innamorato, le propone la convivenza garantendole vitto e alloggio. Un giorno riceve lo sfratto e l’appartamento viene assegnato a una famiglia di origini rom. Si trova così al centro di una disputa politica: da un lato i centri sociali, che lo vorrebbero cacciare, dall’altro i neofascisti, che lo difendono strumentalmente in cambio di un’adesione ideologica destinata a mettere a dura prova le sue certezze politiche. Palmiro ne uscirà profondamente cambiato, diventando un eroe suo malgrado.

Basta Poco è solo l’inizio di una stagione variegata sotto il segno di Sipario d’autore 2026. Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia, la rassegna propone un calendario artistico di qualità, pensato per attrarre un pubblico ampio e diversificato.

Dal 6 gennaio al 3 marzo, cinque appuntamenti comporranno un itinerario raffinato e sorprendente: un viaggio che attraversa la prosa contemporanea, la reinvenzione dei classici, il teatro di narrazione, la commedia intelligente e le più audaci forme di teatro musicale 2.0.

La direzione artistica e organizzativa è affidata a Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe per la Cooperativa CMC / Nidodiragno Produzioni, con l’obiettivo di offrire un teatro coinvolgente, accessibile e di eccellenza.

È ancora possibile acquistare l’abbonamento ai cinque titoli in programma della rassegna Sipario d’autore a un prezzo competitivo, oltre ai biglietti per i singoli spettacoli. La vendita è attiva presso il Teatro Comunale (ogni martedì, giovedì e venerdì, dalle 09.00 alle 13.00, esclusi i festivi) e online sulla piattaforma Liveticket:

www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia

I biglietti saranno inoltre disponibili il giorno stesso degli spettacoli presso il botteghino del teatro, a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

“SIPARIO D’AUTORE 2026”

Abbonamento (5 spettacoli)

Platea € 100,00

Galleria € 80,00



Biglietto singolo (spettacoli del 6 e 18 gennaio, 1 febbraio)

Platea: € 20,00

Galleria € 15,00

Galleria studenti: € 10,00

Biglietto singolo (spettacoli del 22 febbraio e 3 marzo)

Platea: € 30,00

Galleria € 25,00

Il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti è al netto delle commissioni di prevendita web.

BOTTEGHINO

c/o Teatro Comunale , via Aprosio 24, Ventimiglia (IM)

Ogni martedì, giovedì e venerdì, h 09.00 – 13.00 (esclusi giorni festivi)

PREVENDITE WEB

https://www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia

Tutti gli aggiornamenti sulla stagione Sipario d’autore 2026 sono disponibili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ventimigliasipariodautore

INFO

Ufficio manifestazioni tel. 0184/ 6183229 – Ufficio IAT tel. 0184 /1928309 – Teatro Comunale tel. 0184/235263