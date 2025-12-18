Quattro giorni di eventi a Ospedaletti tra libri, mercatino, teatro e musica in attesa del Natale

Sono quattro gli eventi in calendario a Ospedaletti prima del giorno di Natale.
Domani – venerdì 19 dicembre – alle h.17,30 presso il Centro Culturale La Piccola presentazione del libro “Anguilla” (Leone Editore) di Ione Vernazza. Partecipa il quartetto Note Libre diretto dal Maestro Fabrizio Ragazzi. Dialoga con l'autrice la giornalista Simona Maccaferri. Ingresso libero.
Due appuntamenti in programma sabato 20 dicembre.
A partire dalle h.8,00 lungo Corso Regina Margherita si svolge il mercatino di antiquariato, modernariato e collezionismo a cura del Circolo Ricreativo Culturale 'Antico Doc'.
Nella sala eventi del Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta doppio spettacolo a cura del 'Teatro del Marchingegno' dal titolo “Lo spirito del Natale”. Prima rappresentazione alle h.18,00 e replica alle h.21,00. Ingresso libero.
Infine domenica 21 dicembre alle h.15,30 in Piazza IV Novembre si festeggia l'arrivo di Babbo Natale a suon di musica con la Banda Florelia di Ospedaletti e con la collaborazione dell'associazione locale di volontari 'Descu Spiaretè'.
Il calendario degli eventi di fine anno a Ospedaletti proseguirà con altri tre appuntamenti in calendario dopo il Santo Natale e prima di Capodanno, a cominciare con il live musicale a cura de “L'O.A.S.I.” che racconta il Natale presso La Piccola a partire dalle 15,30 il giorno di venerdì 26 dicembre.