Sanremo, le radio del Gruppo Mediaset tornano a Villa Nobel: al via l’hub “Extrafestival” per artisti e pubblico

Per il quinto anno consecutivo le radio del Gruppo Mediaset - Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba - insieme a Radio Divina e Lady Radio, saranno presenti a Sanremo a Villa Nobel, una delle location di maggiore prestigio della città.

A partire da martedì 24 febbraio gli artisti in gara e gli ospiti del Festival di Sanremo saranno di casa a SANREMO EXTRAFESTIVAL (#extrafestival), un vero e proprio hub radio-social-tv dove potranno raccontarsi attraverso le radio, le attività speciali digital e social e le iniziative dei partner.

Lo studio di Radio 105 accoglierà chiunque si recherà nel parco di Villa Nobel. In uno studio allestito ad hoc ogni giorno Camilla Ghini e Daniele Battaglia condurranno, dalle 12 alle 13, “105 Take Away” insieme a tanti ospiti.

Nello stesso studio, sempre da martedì a venerdì, Lucilla Agosti intervisterà gli artisti per il programma “105 Night Express”. Nel fine settimana anche “Tutto bene a 105” con Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca e “105 Village” eccezionalmente con Camilla Ghini si occuperanno del Festival.

Il pubblico potrà assistere alle interviste in diretta accedendo facilmente al parco dal lato della passeggiata a mare.

Gli studi radiofonici delle altre emittenti saranno allestiti all’interno della villa in modo da poter garantire l’agio e la riservatezza necessari allo svolgimento delle interviste che nei giorni di gara si susseguiranno vorticosamente.

Su R101 Melita Toniolo e Rebecca Staffelli intervisteranno gli artisti e si collegheranno con gli studi di Milano nel corso di tutto il pomeriggio. Il venerdì mattina Fernando Proce trasmetterà in diretta il suo “Procediamo”, mentre “Belli felici” con Rebecca Staffelli andrà in onda il sabato dalle 13 alle 16.

Radio Monte Carlo sarà presente a Sanremo con Rosaria Renna e Tamara Donà che trasmetteranno i loro programmi in diretta e insieme a Laura Ghislandi intervisteranno gli artisti a Villa Nobel.

Gli artisti in gara al Festival saranno intervistati su Radio Subasio che aprirà all’interno della propria programmazione tanti momenti dedicati. Il sabato, inoltre, Gloria Gallo trasmetterà da Villa Nobel il suo programma.

Tutti i cantanti saranno intervistati anche da Radio Norba presente a Sanremo con Rosaria Rollo e Daniele Colacicco.

Eva Edili e Alessandro Canino saranno i conduttori di Lady Radio e Radio Divina e trasmetteranno in diretta tutti i giorni dalla postazione all’interno della villa.