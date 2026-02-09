LOVE THE PLANET – Un gesto d’amore per la Terra, perché il vero amore non si butta

In occasione di San Valentino, l’associazione I Deplasticati o.d.v. promuove un’iniziativa speciale dedicata all’amore per il Pianeta: sabato 15 febbraio, alle ore 10:00, a Pian di Nave, cittadini, famiglie e studenti sono invitati a partecipare a un Clean Up collettivo per prendersi cura dell’ambiente che ci circonda.

L’evento, dal titolo “Love the Planet”, vuole ricordare che il vero amore non si misura solo con le parole, ma con i gesti concreti. Il messaggio dell’iniziativa è chiaro e potente: “Il vero amore non si butta”. Ogni rifiuto raccolto rappresenta un atto di rispetto verso la natura e un contributo concreto alla tutela del mare e del Santuario Pelagos, prezioso patrimonio naturale del territorio ligure.

Durante la mattinata, i partecipanti si dedicheranno alla pulizia della zona costiera di Pian di Nave, un gesto semplice ma significativo per sensibilizzare la cittadinanza sull’impatto dell’inquinamento da plastica e sull’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare in modo consapevole. L’iniziativa fa parte del calendario di azioni ambientali promosse dai Deplasticati nel Ponente ligure.

“Abbiamo scelto di organizzare questo Clean Up proprio a ridosso di San Valentino,” spiega la Presidente dell’associazione, Manuela Galli, “per ricordare che l’amore non è solo verso le persone, ma anche verso il Pianeta che ci ospita. Un gesto concreto può far battere di nuovo il cuore della Terra.”

L’evento è aperto a tutti. Si consiglia di portare guanti riutilizzabili, borraccia personale e tanta energia positiva. L’appuntamento è alle ore 10:00 presso Pian di Nave, Sanremo.