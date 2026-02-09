Golfo e solidarietà: successo a Sanremo per il torneo benefico del Lions Club (Foto)

Una splendida giornata di sole primaverile, all’insegna dello sport e della solidarietà, ha fatto da cornice domenica 8 febbraio al tradizionale torneo di golf organizzato dal Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo. L’evento, ormai appuntamento atteso e molto apprezzato dagli sportivi della Riviera, ha registrato una partecipazione record, coinvolgendo golfisti locali, soci del club e appassionati provenienti anche da fuori regione.

La competizione, combattuta e seguita con grande entusiasmo, ha permesso di raccogliere oltre 650 euro, somma interamente devoluta alla fondazione Lions impegnata nella ricerca contro i tumori infantili e il cancro pediatrico. Un risultato accolto con soddisfazione dagli organizzatori: «Siamo entusiasti del risultato – ha dichiarato un portavoce del Lions Club – grazie alla generosità di tutti i partecipanti».

Al termine del torneo si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza di figure di rilievo del mondo Lions, tra cui la presidente di zona Marina Rulfi, il presidente dei Lions Golfisti e numerosi soci del Lions Club Sanremo Host. I vincitori sono stati omaggiati con premi speciali offerti dalla Belgrano di Pieve di Teco, azienda leader nella produzione di oli aromatici e creme tipiche, che ha messo a disposizione eleganti confezioni di olio aromatico, creme di pesto e crema di pomodoro secco.

Il Lions Club Sanremo Host ha voluto esprimere un sentito ringraziamento allo sponsor Belgrano, per il prezioso sostegno alla premiazione, così come a tutti i soci presenti e ai numerosi concorrenti che hanno contribuito a rendere la giornata «meravigliosa e unica».

Un’iniziativa che conferma, ancora una volta, il ruolo attivo del club nella promozione di progetti solidali di alto profilo, capaci di unire sport, partecipazione e impegno sociale.