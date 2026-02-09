 / Eventi

Eventi | 09 febbraio 2026, 15:45

Golfo e solidarietà: successo a Sanremo per il torneo benefico del Lions Club (Foto)

Partecipazione record e oltre 650 euro raccolti per la ricerca contro i tumori pediatrici

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Una splendida giornata di sole primaverile, all’insegna dello sport e della solidarietà, ha fatto da cornice domenica 8 febbraio al tradizionale torneo di golf organizzato dal Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo. L’evento, ormai appuntamento atteso e molto apprezzato dagli sportivi della Riviera, ha registrato una partecipazione record, coinvolgendo golfisti locali, soci del club e appassionati provenienti anche da fuori regione.

La competizione, combattuta e seguita con grande entusiasmo, ha permesso di raccogliere oltre 650 euro, somma interamente devoluta alla fondazione Lions impegnata nella ricerca contro i tumori infantili e il cancro pediatrico. Un risultato accolto con soddisfazione dagli organizzatori: «Siamo entusiasti del risultato – ha dichiarato un portavoce del Lions Club – grazie alla generosità di tutti i partecipanti».

Al termine del torneo si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza di figure di rilievo del mondo Lions, tra cui la presidente di zona Marina Rulfi, il presidente dei Lions Golfisti e numerosi soci del Lions Club Sanremo Host. I vincitori sono stati omaggiati con premi speciali offerti dalla Belgrano di Pieve di Teco, azienda leader nella produzione di oli aromatici e creme tipiche, che ha messo a disposizione eleganti confezioni di olio aromatico, creme di pesto e crema di pomodoro secco.

Il Lions Club Sanremo Host ha voluto esprimere un sentito ringraziamento allo sponsor Belgrano, per il prezioso sostegno alla premiazione, così come a tutti i soci presenti e ai numerosi concorrenti che hanno contribuito a rendere la giornata «meravigliosa e unica». 

Un’iniziativa che conferma, ancora una volta, il ruolo attivo del club nella promozione di progetti solidali di alto profilo, capaci di unire sport, partecipazione e impegno sociale.

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Lions Club Sanremo Host presso il Golf Club di Sanremo

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium