Ventimiglia: Giorno del Ricordo, incontro pubblico con l'Assessore Regionale Claudia Morich

Domani, martedì 10 febbraio alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare di Ventimiglia, si terrà un incontro pubblico dedicato al Giorno del Ricordo, la ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

All’incontro sarà presente l’Assessore regionale Claudia Morich, che porterà la testimonianza della propria famiglia ed un contributo di riflessione su una delle pagine più dolorose e complesse della storia del Novecento, sottolineando l’importanza della memoria, della conoscenza storica e della trasmissione di questi eventi alle nuove generazioni.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, dialogo e rispetto della memoria storica.