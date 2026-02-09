 / Eventi

Eventi | 09 febbraio 2026, 11:57

Ventimiglia: Giorno del Ricordo, incontro pubblico con l'Assessore Regionale Claudia Morich

Appuntamento per domani, martedì 10 febbraio, alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare

Domani, martedì 10 febbraio alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare di Ventimiglia, si terrà un incontro pubblico dedicato al Giorno del Ricordo, la ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

All’incontro sarà presente l’Assessore regionale Claudia Morich, che porterà la testimonianza della propria famiglia ed un contributo di riflessione su una delle pagine più dolorose e complesse della storia del Novecento, sottolineando l’importanza della memoria, della conoscenza storica e della trasmissione di questi eventi alle nuove generazioni.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, dialogo e rispetto della memoria storica.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium