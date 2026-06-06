Ventimiglia celebra la Festa degli Alberi e dedica un cipresso alla memoria dell'alpino e benefattore Andrea Carminati (Foto e video)

Ventimiglia celebra la Festa degli Alberi - “Memorial Italo Benedusi” e dedica un cipresso in memoria dell'alpino e benefattore Andrea Carminati. La cerimonia si è svolta ieri nel parco verde degli alpini ventimigliesi di Sant'Antunin a Trucco.

Alla presenza del consigliere comunale di maggioranza Rosa Papalia, degli studenti della classe 5a dell'Istituto Santa Marta, degli alpini e dei Balestrieri di Ventimiglia si sono svolti la sfilata nel 'Viale del Ricordo', l'alzabandiera al Monumento degli alpini e l'inaugurazione della targa, posizionata sotto a un cipresso, dedicata alla memoria di Andrea Carminati e la piantumazione di tre ulivi con benedizione da parte di don Rito Alvarez.

La giornata in mezzo alla natura è poi proseguita con una lezione sugli ulivi del tenente Andrea Allavena con l'intento di diffondere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell’assoluta necessità di salvaguardare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo, una colazione del Buffet della Stazione per i piccoli ospiti e uno spettacolo di bolle di sapone giganti e giochi. Dopo il pranzo a cura dello chef Sergio, e il gelato, offerto dal bar Canada, è stato proposto un torneo medievale di tiro con mini balestre organizzato dai Balestrieri di Ventimiglia fino al momento del rientro a casa. L'evento, che inizialmente era previsto per venerdì 15 maggio, è stato proposto dagli alpini della città di confine con il patrocinio del Comune.