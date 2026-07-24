XVIII Memorial Nicola Ferrari: a Pieve di Teco una serata tra paella, musica e solidarietà con la Onlus "La forza di un sorriso"

Prosegue a Pieve di Teco il lungo weekend del XVIII Memorial Nicola Ferrari, organizzato dalla Onlus Nicola Ferrari "La forza di un sorriso". Venerdì 24 luglio 2026, la centralissima piazza Carenzi ospiterà la seconda serata della manifestazione, all'insegna della convivialità, della musica dal vivo e della solidarietà.

Il programma propone una serata dedicata al binomio paella e sangria, affiancato da altre specialità gastronomiche come rostelle, salsiccia e piatti vegetariani, il tutto accompagnato da musica live.

L'iniziativa rientra nel ricco calendario di appuntamenti del Memorial, che unisce cultura, musica, buon cibo, natura e, soprattutto, solidarietà, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono l'attività della Onlus Nicola Ferrari.

L'associazione è nata nel 2010 in ricordo di Nicola Ferrari, giovane di Pieve di Teco scomparso a soli 23 anni dopo una lunga battaglia contro un linfoma. Dalla sua forza è nata una realtà composta esclusivamente da volontari, il cui Statuto non prevede alcun compenso o rimborso spese. L'obiettivo dell'associazione è raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica contro linfomi, leucemie e mielomi.

La serata sarà inoltre impreziosita dalla presenza di rappresentanti della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro di Candiolo e dell'Unità Operativa Complessa del Dipartimento di Emato-Oncologia dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova, istituti che la Onlus Nicola Ferrari sostiene da anni attraverso il finanziamento di progetti di ricerca. Complessivamente, l'associazione ha destinato a queste attività 340.000 euro.

Il XVIII Memorial Nicola Ferrari proseguirà anche nelle giornate di sabato e domenica con numerose iniziative. Il programma completo della manifestazione è disponibile sulla pagina Facebook della Onlus Nicola Ferrari e sul sito ufficiale dell'associazione: https://www.nicolaferrarionlus.it/.

Partecipare al Memorial significa condividere momenti di festa, convivialità e divertimento, contribuendo allo stesso tempo a sostenere un progetto che continua a promuovere la ricerca scientifica, offrendo una concreta speranza a chi affronta malattie ematologiche.

L'appuntamento è quindi a Pieve di Teco per un weekend all'insegna della solidarietà e del sorriso, nel ricordo di Nicola Ferrari e con l'obiettivo di continuare a sostenere la ricerca.