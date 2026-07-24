Battaglia di Fiori Kids a Ventimiglia: Coldiretti Imperia porta educazione alimentare, natura e territorio ai più piccoli (Foto)

Coldiretti Imperia desidera ringraziare il Comune di Ventimiglia, la Pro Loco Intemelia 26 e tutti gli organizzatori della Battaglia di Fiori Kids per aver dato vita a una giornata capace di coinvolgere centinaia di bambini e famiglie in un percorso dedicato alla scoperta dell'agricoltura, della sana alimentazione e del rispetto dell'ambiente.

Campagna Amica ha proposto laboratori e attività didattiche pensati per avvicinare i più piccoli al mondo agricolo, organizzati con le imprenditrici agricole del movimento donne Coldiretti Imperia: dal Gioco dell'Oca dedicato alla sana alimentazione e alla lotta allo spreco alimentare, al Gioco delle Stagioni, fino ai laboratori di degustazione dell'olio extravergine DOP, di semina e travaso e all'arnia didattica, per far conoscere il ruolo fondamentale delle api nella tutela della biodiversità.

“Vedere così tanti bambini partecipare con entusiasmo, fare domande, sporcarsi le mani con la terra e scoprire da vicino il valore del cibo e dell'agricoltura è il risultato più bello che potessimo ottenere”, sottolinea Riccardo Piras, direttore di Coldiretti Imperia. “L'educazione alimentare e ambientale parte proprio da esperienze come questa, capaci di lasciare un ricordo concreto e positivo nelle nuove generazioni”.

“La Battaglia di Fiori Kids ha dimostrato quanto sia importante creare occasioni di incontro tra agricoltura, territorio e famiglie”, aggiunge Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Imperia. “Far conoscere ai bambini il lavoro degli agricoltori, il valore delle produzioni locali e il rispetto della stagionalità vuol dire educare le nuove generazioni a scelte alimentari sane e consapevoli, fondamentali per la loro salute, significa investire sul futuro del nostro territorio. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida iniziativa e tutte le famiglie che hanno scelto di condividere con noi questa giornata”.