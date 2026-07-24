Musica e visite guidate: il weekend di Ospedaletti si accende tra concerti, dj set e la scoperta del borgo

Sarà un fine settimana all'insegna della musica quello in programma a Ospedaletti, dove da venerdì a domenica si alterneranno dj set, cori gospel e un omaggio a Francesco De Gregori, prima di lasciare spazio, lunedì sera, a una visita guidata alla scoperta del borgo.

Ad aprire il calendario degli eventi sarà, venerdì 24 luglio, "Musica in Pista", l'iniziativa che animerà il tratto della pista ciclabile con musica e balli "on the road". A partire dalle 21.30, protagonista della serata sarà Dj Tex, che accompagnerà residenti e turisti con una selezione musicale pensata per vivere una serata all'aria aperta.

Il programma proseguirà sabato 25 luglio con un nuovo appuntamento della rassegna "Musica in Piazza". Dalle 21.30, in piazza IV Novembre, andrà in scena "Non solo Gospel – Volume 3", spettacolo curato dall'associazione culturale "Voci e Note sotto le Stelle", che porterà sul palco un repertorio capace di spaziare oltre i tradizionali brani gospel.

La rassegna si concluderà domenica 26 luglio, sempre alle 21.30 in piazza IV Novembre, con "Compagni di Viaggio", band che proporrà una serata tributo dedicata a Francesco De Gregori, ripercorrendo alcuni dei brani più celebri del cantautore romano.

Il calendario estivo proseguirà poi lunedì 27 luglio con "Passeggiando per Ospedaletti", la visita guidata organizzata dalla Cooperativa Sociale Arcadia per conoscere storia e curiosità del paese. Il ritrovo è fissato alle 21 sotto il portico del Comune. La partecipazione prevede una quota di 2 euro a persona ed è richiesta la prenotazione al numero 327 0824866.