Giro in barca alla scoperta del litorale di Ventimiglia, torna la 'Festa del Turista' (Foto)

Giro in barca gratuito lungo il litorale cittadino. A Ventimiglia torna la 'Festa del turista'. L'appuntamento sarà domenica 2 agosto.

"Come di consueto ormai, anche quest’anno si svolgerà la 'Festa del Turista', giunta alla sesta edizione, organizzata dal Circolo Sportivo A Lampara con la collaborazione del Circolo Nautico Ventimiglia" - fanno sapere gli organizzatori - "Il successo della manifestazione avuto nelle edizioni precedenti con circa 900 partecipanti nell’estate 2025, ci stimola a fare sempre meglio regalando gratuitamente agli ospiti un'emozione unica nello scoprire a bordo delle nostre imbarcazioni la storia, le tradizioni e la bellezza unica della costa intemelia".

"La registrazione e l’imbarco dei passeggeri avverrà direttamente presso il circolo 'A Lampara' sul lungomare Varaldo, di fronte al Biscione, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 (ultimo rientro)" - dicono gli organizzatori che quest’anno, in collaborazione con la SPES di Ventimiglia metteranno a disposizione due imbarcazioni con partenza dal porto turistico Cala del Forte di Ventimiglia 'molo basso' per offrire ai loro ragazzi l’opportunità di provare emozioni indimenticabili - "Vi attendiamo numerosi! In caso di maltempo l'evento sarà rinviato al 9 agosto".