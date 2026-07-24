Ventimiglia, apertura serale straordinaria al MAR, visitabile la Sala Multimediale Immersiva del Forte dell'Annunziata (Foto)

Prosegue il programma di "Un'estate al MAR" con un'apertura straordinaria serale del Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" di Ventimiglia. Domenica 26 luglio, dalle 21.15 alle 22.45, sarà infatti possibile visitare la Sala Multimediale Immersiva situata al piano -1 del Forte dell'Annunziata.

Lo spazio è stato realizzato grazie ai finanziamenti europei del progetto ALCOTRA IT-FR PITEM PA.C.E – Progetto "Semplice SALVAGUARDARE" e offre ai visitatori un'esperienza immersiva attraverso proiezioni multimediali video-sonore. Il percorso consente di esplorare le realtà culturali, folkloristiche, paesaggistiche e altri aspetti caratteristici delle vallate del Ponente Ligure.

Durante l'apertura serale sarà inoltre possibile visitare il percorso espositivo del MAR e accedere alla Sala Multimediale Immersiva.

L'iniziativa rientra nel calendario delle aperture straordinarie organizzate in collaborazione con il Comune di Ventimiglia. I prossimi appuntamenti sono in programma il 2 e il 28 agosto, sempre dalle 21.15 alle 22.45.

Per informazioni è possibile contattare il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi", in via Verdi 41 a Ventimiglia, al numero 0184 351181, scrivere all'indirizzo e-mail museoventimiglia@gmail.com oppure consultare il sito www.marventimiglia.it e i profili Facebook e Instagram @marventimiglia.

Il museo osserva il seguente orario di apertura ordinario: dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00; la prima e la terza domenica del mese dalle 10.00 alle 12.30. Chiuso il lunedì.