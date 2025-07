Sanremo sempre più città della musica: dalle stelle del jazz ai concerti per i più giovani, ogni sera è un palco aperto

Sanremo risuona ogni sera di note, emozioni e applausi. La città dei fiori, già celebre per il Festival della Canzone Italiana, sta vivendo una vera e propria rinascita musicale grazie a un’estate ricca di eventi e rassegne che stanno riportando la musica al centro della vita cittadina. Lo aveva annunciato l’assessore Alessandro Sindoni all’inizio della stagione estiva, e oggi quella promessa si è trasformata in realtà: ogni sera, a Sanremo, è possibile imbattersi in concerti, spettacoli e artisti di calibro nazionale e internazionale.

A dominare la scena sono tre rassegne principali – diverse, complementari, trasversali – capaci di abbracciare un pubblico ampio e intergenerazionale: il Sanremo Summer Symphony, l’Uno Jazz & Blues e il Sanremo One Night Summer Hits. Tre format distinti, ma uniti dalla stessa visione: offrire cultura, spettacolo e bellezza sotto il cielo stellato della Riviera.

La potenza del progetto è confermata dai nomi che stanno calcando i palchi sanremesi: pochi giorni fa, nel giro di una sola settimana, Sanremo ha accolto ben 12 Grammy Awards, grazie alle esibizioni dei Take 6 (10 Grammy) e di Marcus Miller (2 Grammy), in uno straordinario connubio tra jazz e sinfonica, patrocinato sia da Uno Jazz che dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Ma la musica non è solo per appassionati di nicchia: Sanremo ha saputo rispondere anche al richiamo delle nuove generazioni. Shade, Chiello, Rose Villain e altri artisti del panorama urban-pop hanno acceso il Sanremo One Night Summer Hits diretto da Giuseppe Grande, riportando il pubblico giovane a riempire Piazzale Pian di Nave con entusiasmo e voglia di cantare sotto le stelle. Una formula semplice ma vincente: ingresso gratuito, energia travolgente, e una line-up che parla il linguaggio delle nuove generazioni.

E il viaggio musicale non si ferma qui. A breve partirà anche Rock in the Casbah, rassegna storica capace di portare nelle piazze sanremesi sonorità più alternative, creando spazi di incontro e sperimentazione per un pubblico curioso e appassionato. Tra appuntamenti di rilievo internazionale e piccole perle locali, Sanremo si conferma non solo capitale della musica italiana per antonomasia, ma laboratorio creativo dove generi e generazioni si incontrano. Un luogo dove la musica non è solo spettacolo, ma esperienza viva, condivisa, quotidiana.

La città dei fiori torna a essere anche – e soprattutto – la città delle note.