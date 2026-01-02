Tagga: open day all’Istituto Alberghiero “Ruffini-Aicardi”: porte aperte nella nuova sede delle Ex Caserme Revelli

Sabato 10 gennaio 2026, dalle 9:30 alle 15:00, si svolgerà la terza giornata di Open Day dell’Istituto Alberghiero “Ruffini-Aicardi” di Arma di Taggia, nella nuova sede delle Ex Caserme Revelli. L’evento è rivolto in particolare agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, impegnati nella scelta del percorso di studi superiore.

Durante la giornata, docenti e studenti degli indirizzi di Enogastronomia e Pasticceria, Accoglienza Turistica e Sala e Vendita accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’offerta formativa dell’istituto, illustrando le opportunità professionali e i possibili sbocchi lavorativi. Saranno inoltre proposte attività interattive per far conoscere da vicino le competenze sviluppate nei diversi indirizzi.

I nuovi laboratori, recentemente realizzati nella sede delle Ex Caserme Revelli, resteranno aperti al pubblico, permettendo di osservare da vicino una didattica moderna e fortemente legata al territorio, grazie anche alle numerose esperienze formative offerte agli studenti: partecipazioni a manifestazioni, collaborazioni con il Festival di Sanremo e partecipazione a competizioni nazionali di settore.

Ulteriori appuntamenti sono previsti sabato 17 gennaio e sabato 31 gennaio 2026, sempre dalle 9:30 alle 15:00. In queste date sarà possibile assistere anche a dimostrazioni pratiche di cucina e sala realizzate dagli studenti con il supporto dei docenti, in occasione dell’apertura ufficiale dei nuovi laboratori. Le famiglie potranno inoltre procedere con le iscrizioni online o direttamente presso la segreteria alunni, aperta in orari dedicati, dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. L’Istituto Alberghiero “Ruffini-Aicardi” invita quindi tutti gli studenti interessati e le loro famiglie a partecipare agli Open Day per conoscere da vicino la scuola, i suoi percorsi di studio e le prospettive professionali offerte.

Date e orari: 10, 17 e 31 gennaio 2026 – dalle 9:30 alle 15:00

Luogo: Istituto Alberghiero “Ruffini-Aicardi”, Ex Caserme Revelli, Arma di Taggia

Informazioni: Prof.ssa Federica Moretti – referente orientamento: federica.moretti@iisruffiniaicardi.it