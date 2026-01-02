Sanremo: protesta in via Pietro Agosti e via Galileo Galilei: le nuove ecoisole riducono i parcheggi e cresce il malcontento

Nasce la protesta, tra i residenti di via Pietro Agosti e via Galileo Galilei, dove sono state installate le nuove ecoisole per il conferimento dell’immondizia differenziata con l’ausilio delle tessere magnetiche.

I residenti, infatti, lamentano come l’installazione dei cassonetti abbia eliminato una importante porzione di parcheggi. Chi vive nella zona da tempo ha evidenti problemi con gli stalli per il posizionamento delle auto e, a prescindere dai costi eccessivi dei pochi parcheggi a pagamento (che molti non possono permettersi), ora il numero dei luoghi dove lasciare l’auto è ulteriormente calato.

C’è anche chi sostiene che le ecoisole potessero essere installate diversamente, guadagnando qualche stallo, mentre la situazione sta peggiorando di giorno in giorno.

In molti chiedono di instaurare nuovi parcheggi nella zona, anche se guardandosi attorno non sembra particolarmente semplice: “In tanti dovranno lasciare macchine e moto dove capita – dicono alcuni residenti – e dove si può senza guardare segnaletica. Dopo l’installazione delle ecoisole ci siamo ritrovati a fare giri e giri tra via Pietro Agosti e via Martiri senza mai trovare un posto. La situazione è insostenibile”.

I residenti chiedono un intervento del Comune per trovare una soluzione, affinché nella zona non si creino ulteriori problematiche per chi, da anni, è ogni giorno alla ricerca di un parcheggio.