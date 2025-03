Ospedaletti punta sul turismo accessibile: progetto condiviso per una Riviera senza barriere

L'Amministrazione Comunale di Ospedaletti ha approvato la partecipazione al bando regionale 'Turismo accessibile e inclusione', promosso dalla Regione Liguria, con un progetto che punta a rendere la Riviera dei Fiori un punto di riferimento per il turismo senza barriere. Il progetto, intitolato 'Turismo accessibile nella Riviera dei Fiori: nuovi percorsi tra mare, storia e cultura', mira a garantire la fruibilità delle strutture turistiche e dei luoghi culturali anche a persone con disabilità.

L’iniziativa prevede un finanziamento massimo regionale di 200.000 euro, dei quali il 95% sarà coperto da fondi pubblici e il restante 5% a carico del Comune, dimostrando la volontà dell’amministrazione di investire in un turismo di qualità. Ospedaletti svolgerà il ruolo di capofila in questa rete collaborativa che coinvolge i comuni di Bordighera, Vallebona e Seborga, oltre a importanti partner del terzo settore come la Croce Rossa Italiana e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).

Il progetto prevede il miglioramento delle infrastrutture e dei percorsi turistici, con interventi mirati a rendere più agevoli le aree pedonali e gli accessi al mare. Verranno anche implementati itinerari culturali accessibili e strumenti tecnologici che favoriscano l’inclusione, permettendo a persone con mobilità ridotta di godere appieno delle bellezze locali. Gli interventi si inseriscono in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio, puntando a rafforzare l’attrattività della Riviera dei Fiori attraverso un’offerta turistica più inclusiva e moderna.

Durante la seduta del 23 gennaio, la delibera è stata approvata all’unanimità, segno di una piena condivisione degli obiettivi da parte dell’amministrazione. Il Sindaco Daniele Cimiotti ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che non solo migliorerà l’accoglienza dei turisti con disabilità, ma contribuirà a una maggiore integrazione sociale sul territorio. Il responsabile del procedimento sarà l’architetto Massimo Salsi, il quale coordinerà i vari interventi previsti e i rapporti con gli enti coinvolti.