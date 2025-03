Sanremo, ultimati i lavori agli spogliatoi di Pian di Poma: il Comune ha dovuto attendere per tre mesi una autorizzazione ministeriale

Effettivamente dovevano essere inaugurati all’inizio della stagione sportiva in corso (ad agosto) ma la lunga attesa per una autorizzazione ministeriale, ha fatto slittare di molto i lavori. Stiamo parlando degli spogliatoi per i campi a 11 e a 9 giocatori di Pian di Poma che, grazie ad un finanziamento Pnrr, a breve saranno a disposizione delle società sportive.

E’ arrivata dopo tre mesi di attesa in queste ore, infatti, l’autorizzazione del Ministero dello Sport, affinchè venisse approvata la variante per lo spostamento della terra che si trova proprio dietro la nuova struttura. Il Comune aveva fatto la richiesta poco prima della fine del 2024 e, visto che con i finanziamenti Pnrr tutto va rendicontato, da oggi è stato dato il via all’azienda che si occupa dell’intervento di rimuovere la terra.

In questi ultimi giorni, infatti, sono state molte le segnalazioni riguardanti il ‘fermo’ dei lavori degli spogliatoi, un’opera attesa 40 anni e che va a completare l’intervento dell’area calcistica di Pian di Poma, particolarmente importante per gli allenamenti e per diverse partite di campionato delle formazioni locali.

Oltre al problema della terra rimane quello della sistemazione dell’asfalto, che dovrebbe essere fatta subito dopo la Milano-Sanremo, visto che la ditta incaricata è la stessa che, come ogni anno, sistema il bitume per il passaggio della ‘Classicissima di Primavera’.

Il Comune dovrà anche pensare un’altra problematica legata agli spogliatoi di Pian di Poma, quella degli arredi interni. Al momento, infatti, sono inesistenti, perché serve un’altra autorizzazione ministeriale per acquistare quelli nuovi. Proprio per questo, in modo da poter utilizzare la nuova struttura, il settore competente del Comune ha pensato, per mettere a disposizione i vecchi arredi, in attesa che arrivino quelli nuovi.

Servirà anche eseguire i collaudi degli impianti e, da palazzo Bellevue si augurano di poter aprire la nuova struttura entro la fine di marzo, anche se a titolo provvisorio. Mentre si cerca di concludere il lavoro, il Comune di Sanremo ha anche deciso di chiedere al Ministero di poter acquistare una cucina per ripristinare il servizio ristoro e bar.

"Siamo in dirittura d’arrivo", assicurano dal Comune, sottolineando che l’area sarà presto completamente rinnovata e pronta per essere utilizzata al massimo delle sue potenzialità. Una volta terminati gli interventi, gli spogliatoi del centro sportivo di Pian di Poma saranno finalmente a disposizione della Sanremese Calcio, che da mesi attende di poter utilizzare gli spogliatoi. Il completamento dei lavori rappresenta un passo fondamentale per garantire spazi adeguati agli atleti e migliorare l’infrastruttura sportiva della città.