Traffico al confine, nuove misure alla barriera autostradale di Ventimiglia

Nuove misure per migliorare la fluidità del traffico alla barriera autostradale di Ventimiglia, uno dei principali punti di collegamento tra Italia e Francia. Il pacchetto di interventi è stato adottato da Concessioni del Tirreno con l’obiettivo di rendere più scorrevole la circolazione in un’area particolarmente trafficata, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

A commentare l’iniziativa è l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, che sottolinea il lavoro svolto insieme al territorio.

“Le soluzioni adottate dal concessionario sono un importante passo in avanti per rendere più scorrevole il traffico al confine con la Francia – dichiara Giampedrone –. Come Regione Liguria ci siamo fatti carico delle esigenze e delle sollecitazioni del territorio, della politica e delle categorie. Questo ci ha permesso di interloquire al meglio con la concessionaria, che si è attivata tempestivamente”.

Secondo l’assessore si tratta di un intervento significativo anche in vista dell’aumento degli spostamenti previsto nelle prossime settimane.

“È un passo avanti importante, anche in vista dei prossimi ponti primaverili, che comporteranno un aumento degli spostamenti tra Italia e Francia”.

Negli ultimi mesi la barriera di Ventimiglia è stata interessata da un vasto intervento di rinnovamento che ha trasformato l’infrastruttura in una delle più grandi strutture per il pedaggio autostradale presenti in Italia. Le nuove misure introdotte dal concessionario puntano ora a migliorare ulteriormente la gestione dei flussi di traffico in un punto strategico della rete viaria internazionale.