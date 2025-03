Bordighera: il Sindaco Vittorio Ingenito su 'bollette pazze', il futuro del porto ma anche il palazzo del parco e il lungomare (Video)

Così il sindaco di Bordighera,, torna sul caso “bollette pazze”, nell'ambito del nuovo appuntamento con. E affronta un ampio ventaglio di temi legati al presente e al futuro della città delle palme. A cominciare dall'idea di cambiare il, di cui si parla da almeno vent'anni, nel solco della nuova bozza progettuale presentata dal gruppo che fa capo a Beatrice Parodi. E' la volta buona?risponde Ingenito –

Quanto alla ristrutturazione e trasformazione del Palazzo del parco, che avrebbe dovuto concretizzarsi già dal 2021, il sindaco puntualizza: “Il Covid ha inciso pesantemente sui ritardi. E poi il diverso indirizzo dato da una commissione nel precedente mandato amministrativo, col desiderio di prevedere anche una biblioteca comunale. Di conseguenza, abbiamo dato incarico a un tecnico di rivedere il progetto, tenendo anche conto degli aumenti esponenziali dei prezzi delle materie prime e dei costi di costruzione. La volontà è quella di arrivare entro il 2025 ad avere il progetto esecutivo per poter avviare l'intervento. Che costerà più dei 3,6 milioni preventivati inizialmente”. E niente parcheggio sottostante, perché i costi sono elevati: “Abbiamo altre idee, come la proposta di project financing per un park interrato da 80/90 posti nell'area di piazza Garibaldi. Adotteremo a breve un'apposita delibera d'indirizzo”.

Capitolo restyling del lungomare: “Superati gli scetticismi di alcuni sul primo lotto, comprese le palme, oggi tutti riconoscono la valenza del progetto e la bellezza del nuovo aspetto della passeggiata a mare. E' in corso il secondo lotto e stiamo intervenendo sui sottoservizi. In questo momento c'è un confronto con la Soprintendenza, che ha richiesto modifiche al progetto, le quali in gran parte non possono essere accolte perché ci sono limiti imposti per gli accessi ai mezzi di soccorso. Ad esempio, i vigili del fuoco hanno fatto presente che serve un raggio di curvatura di almeno 13 metri per i loro mezzi più grandi. Però, anche in questo caso, siamo certi di poter raggiungere un obiettivo condiviso attraverso il dialogo”. Ingenito parla pure di corso Italia, della vicenda rotonda Sant'Ampelio, del progetto della pista ciclopedonale in centro, degli impianti sportivi e di Jannik Sinner cresciuto tennisticamente a Bordighera, della scuola per l'infanzia di via Napoli da rifare a causa dell'incendio scoppiato nel 2022, dell'ospedale Saint-Charles, delle strategie per il turismo e la cultura e degli obiettivi principali per i prossimi tre anni del suo secondo mandato.