Progetto degli argini, Di Muro: "Due si ritirano dal ricorso presentato contro il Comune, gesto di amore verso Ventimiglia"

"Esprimo apprezzamento per la decisione di due dei ricorrenti di ritirarsi dal ricorso presentato contro il comune di Ventimiglia per l’impugnazione del progetto esecutivo di realizzazione degli argini nel centro cittadino" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Vengono così meno, nell’ambito della causa pendente presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, due ricorrenti su quattro: due commercianti che hanno scelto responsabilmente di fare un passo indietro, rispetto all’ulteriore commerciante e al comitato che restano in contrapposizione alla volontà dell’Amministrazione comunale di procedere con l’esecuzione delle opere di arginatura del centro città" - afferma Di Muro.

"Si tratta di una scelta che interpreto come un gesto di amore verso Ventimiglia, perché quando si parla di opere pubbliche non più rinviabili e di assoluta necessità per la sicurezza del territorio, non dovrebbero esserci cause, ricorsi o contrapposizioni politiche e giuridiche. L’obiettivo comune deve essere quello di mettere in sicurezza la città, duramente colpita dalla devastante alluvione del 2020" - sottolinea il primo cittadino - "Il comune di Ventimiglia si costituirà comunque in giudizio e andrà avanti con determinazione per realizzare gli argini. Lo dobbiamo ai ventimigliesi, ai commercianti e ai residenti che hanno subito danni ingentissimi durante l’alluvione del 2020. Questi lavori, insieme alla passerella, il cui iter sta proseguendo regolarmente, vogliono dare una risposta concreta e guardare al futuro della città. Preciso infatti che il ricorso in oggetto non riguarda il progetto in sé della passerella, bensì esclusivamente il progetto esecutivo delle arginature in sponda destra e sinistra del fiume".

"Confido che il Tribunale possa ritenere corretto l’operato dell’Amministrazione e non procedere alla revoca del progetto, sul quale abbiamo fondato due richieste di finanziamento per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro: risorse fondamentali per la realizzazione delle arginature. In caso di stop, ciascuno dovrà assumersi la propria responsabilità davanti ai ventimigliesi" - dice Di Muro - "Per quanto mi riguarda, finché sarò sindaco e rappresenterò la comunità di Ventimiglia, lo farò con cognizione di causa e con assoluta determinazione nel portare avanti opere attese da anni dalla città".