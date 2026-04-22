Liguria protagonista a Bruxelles: eccellenze, imprese e istituzioni per rafforzare il dialogo europeo (Foto)

La Liguria si mette in vetrina nel cuore dell’Europa con un importante appuntamento istituzionale e promozionale tenutosi a Bruxelles, dove circa 200 rappresentanti dell’Unione europea si sono riuniti per un network dedicato alla valorizzazione del territorio ligure. All’incontro hanno preso parte il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, insieme a numerosi esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale. Un’occasione significativa per rafforzare il dialogo europeo e consolidare relazioni strategiche a sostegno del sistema economico ligure.

Nel corso dell’evento, Lupi ha sottolineato il valore della presenza a Bruxelles del sistema camerale, evidenziando come “questa iniziativa prosegue un percorso fatto di promozione, conoscenza ma soprattutto collaborazione”. Un approccio basato sul confronto e sulla costruzione di relazioni solide, perché, ha aggiunto, “il dialogo costruttivo è alla base della crescita e della cooperazione tra territori e istituzioni”. La Camera di Commercio ha portato nella capitale europea non solo imprese e imprenditori, ma anche cultura, tradizioni ed eccellenze locali, elementi chiave del tessuto economico regionale. Un impegno concreto volto a tutelare e sostenere le attività produttive, creando nuove opportunità e sviluppando sinergie a livello internazionale.

Ad accogliere gli ospiti, un percorso sensoriale capace di raccontare l’identità ligure attraverso i suoi prodotti simbolo: dai fiori di Sanremo all’olio extravergine DOP Riviera Ligure, passando per olive da tavola IGP, vini delle Cinque Terre e una selezione della tradizione dolciaria, tra cui testa in cassetta, amaretti di Sassello, canestrelli di Taggia e tegole di Vallecrosia. Un viaggio tra profumi e sapori che ha rappresentato, nelle parole di Lupi, “il nostro prestigioso biglietto da visita”, sintetizzando il valore di un territorio unico e riconoscibile.

L’iniziativa si conferma così come una concreta piattaforma di promozione e rappresentanza, capace di mettere in rete istituzioni e imprese, con uno sguardo sempre più orientato all’Europa e alle sue opportunità.