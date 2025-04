Sanremo: sulle spiagge di corso Trento Trieste si fa il bagno nonostante il divieto, intanto si attende la realizzazione dell'asfalto (Foto)

Il divieto di balneazione per tutto il 2025 è ormai una certezza ma, almeno per il momento, non è ancora arrivato ai gestori degli stabilimenti balneari del litorale di corso Trento Trieste. E oggi, dopo la riapertura della strada alla fine dei lavori di Rivieracqua per la nuova tubazione sistemata, anche la vita sulle spiagge è tornata, grazie a un bel sole e alle temperature che addirittura hanno invitato molti a fare il bagno.

Un quadro positivo, quello che disegniamo ma che, visto il divieto che pende sul capo degli stabilimenti, non è certo idilliaco per i prossimi mesi. I gestori sono stati chiari ad un nostro contatto: “A noi non è arrivato ancora nulla di ufficiale, anche se ovviamente abbiamo tutti letto le notizie in merito”.

Negli ultimi mesi la strada è stata oggetto degli interventi di Rivieracqua e, solo negli ultimi giorni il cantiere è stato rimosso. Soddisfatti i titolari delle spiagge e dei ristoranti della zona anche se, ovviamente, ora cresce l’attesa per il ripristino dell’asfalto che oggi assomiglia più ad una pista da rally che ad una strada vera e propria. La riapertura veloce è dovuta sicuramente alla possibilità di percorrere la via in questi giorni di ‘ponti’.

Intanto, mentre c’è chi fa il bagno nonostante di fatto insista un divieto di balneazione, dal Comune viene evidenzia come l’asfalto di corso Trento Trieste dovrebbe essere fatto entro la fine di maggio e sarà a carico di Rivieracqua. Rimane, invece, ancora chiusa strada Tre Ponti anch’essa oggetto di lavori da parte di Rivieracqua. Dopo la comparsa, nei giorni scorsi, dello striscione con scritto ‘vergogna’, ora si attendono notizie confortanti per gli stabilimenti della zona, che in queste ore stanno già accogliendo clienti per i primi bagni di stagione.