Ventimiglia, scambio di auguri in Comune. Di Muro: "Un’occasione preziosa di confronto e di ringraziamento" (Foto)

Scambio di auguri nel palazzo comunale a Ventimiglia. Un momento conviviale e di confronto si è svolto, ieri, l'Amministrazione comunale e i dipendenti del Comune.

"È sempre un momento importante lo scambio di auguri tra l’Amministrazione comunale e i dipendenti del Comune" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Un’occasione preziosa di confronto, di ascolto e di ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto dagli uffici, che con professionalità e dedizione contribuiscono al buon funzionamento della nostra città".

"Un momento per guardare con soddisfazione agli obiettivi raggiunti e, insieme, rinnovare l’impegno verso quelli che ci attendono, con spirito di collaborazione e responsabilità" - afferma il primo cittadino.