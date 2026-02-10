Giorno del Ricordo, a Ventimiglia l’assessore regionale Claudia Morich racconta la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata (Foto e video)

Tuffo nel passato con la toccante testimonianza dell’assessore regionale Claudia Morich. Nel pomeriggio odierno presso la sala consiliare del comune di Ventimiglia si è, infatti, svolto un incontro pubblico dedicato al Giorno del Ricordo, la ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, alla presenza dell'Amministrazione comunale, del consiglio dei giovani cittadini, delle forze dell'ordine, della polizia locale, della Croce Verde Intemelia, delle associazioni del territorio e dei cittadini.

Morich ha condiviso la testimonianza della propria famiglia e portato un contributo di riflessione su una delle pagine più dolorose e complesse della storia del Novecento sottolineando l’importanza della memoria, della conoscenza storica e della trasmissione di questi eventi alle nuove generazioni. "Vi ringrazio per permettermi di raccontare un'esperienza familiare vissuta, diciamo, in prima persona che forse può essere utile per cercare di capire che cosa è successo. E' un'occasione davvero importante che mi capita raramente. Nelle foibe sono finiti sacerdoti, padri di famiglia, politici e tutti coloro che in qualche modo potevano essere definiti italiani. La scelta era o diventare croati e non parlare più l'italiano o partire senza sapere se un giorno sarebbero potuti tornare" - racconta l’assessore regionale Claudia Morich - "Mia zia è stata schiaffeggiata in mezzo alla strada da un militare di Tito perché aveva fatto un commento in italiano e non si poteva. La situazione era diventata insostenibile e così la mia famiglia decise di partire. Al porto di Zara arrivò una barca che doveva portarli sul suolo italiano ma in quel momento fu uccisa un appartenente alle forze partigiane di Tito e così il capitano della nave non ha fatto salire nessuno pensando che avrebbe potuto subire delle ritorsioni e così è stato. La barca fu attaccata. Quella decisione salvò centinaia di vite. Mia madre ha dovuto così vivere due anni sotto il regime di Tito, è stata dura perché si andava a dormire senza sapere se durante la notte qualcuno sarebbe arrivato per portarli via. Due anni dopo sono riusciti a partire e a raggiungere il campo profughi ad Aquila. L'accoglienza in Italia fu variegata. Ci sono stati episodi in cui sono stati aiutati ma anche altri in cui furono respinti. Il Giorno del Ricordo è importante perché queste persone sono state le uniche a pagare una sconfitta che ha riguardato tutta l'Italia. Sono cresciuta con una mancanza di radici perché chi è esule non ha più radici e una casa dove tornare ed è una perdita forte".

L’iniziativa aveva, appunto, l’obiettivo di promuovere consapevolezza, dialogo e rispetto della memoria storica. "Oggi siamo qui per ricordare una pagina dolorosa della nostra storia: la tragedia delle foibe e dell’esodo di centinaia di migliaia di italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia" - afferma il vicesindaco Marco Agosta - "Per molti anni questa storia è rimasta in silenzio, non perché fosse meno importante ma perché era difficile, scomoda e complessa. Oggi, invece, sappiamo che ricordare è un dovere, soprattutto verso chi non ha potuto raccontare la propria storia. Le foibe furono luoghi di violenza e di morte, dove uomini e donne, spesso civili e innocenti, persero la vita in un clima di odio, di vendetta, di nazionalismi estremi. Furono vittime non solo di un conflitto ma dell'idea pericolosa che l'altro è diverso e quindi possa essere eliminato. Il Giorno del ricordo possa diventare una lezione per voi che siete il presente e il futuro. Ricordare non significa coltivare rancore, né dividere, ricordare significa capire, significa riconoscere l'odio quando prende il posto del diavolo porta solo distruzione, significa imparare che la pace non è mai scontata e va costruita giorno dopo giorno con rispetto, ascolto e responsabilità. Ai ragazzi voglio dire: siete il futuro, studiate la storia, fatte domande, non accontentatevi di versioni semplici. La memoria non serve solo a guardare indietro ma a scegliere in meglio il futuro, in cui nessuno venga giudicato per la propria lingua, per la propria origine e per le proprie idee. Come istituzioni abbiamo il compito di costudire la memoria. Voi avete il compito, forse ancora più grade, di trasformarla in consapevolezza. Oggi ricordiamo le vittime delle foibe e l'esodo degli italiani nell'Adriatico orientale con rispetto e silenzio ma anche con l'impegno a non lasciare mai che l'odio torni a parlare più forte dell'umanità".

"Il sindaco del consiglio dei giovani cittadini vuole portare i saluti e porre domande all'assessore regionale. Lascio, perciò, spazio ai giovani" - dice l'assessore Milena Raco - "Quando si ascoltano le persone si è già risolto il problema al cinquanta per cento".

"Sono finiti in campi di prigionia con l'unica colpa di essere italiani" - dichiara il consigliere provinciale e consigliere comunale a Ventimiglia Gabriele Amarella - "Noi oggi siamo qua e li ricordiamo anche in maniera commossa auspicando che questi episodi non accadano mai più. Voglio ringraziare chi ha organizzato questa giornata, l'assessore regionale Morich e chi si è prodigato per l'organizzazione di questo evento".

A turno i rappresentanti del consiglio dei giovani cittadini ha posto domande all'ospite odierno. "Un argomento interessante e tragico che ci insegna a non commettere gli stessi errori" - afferma il sindaco del consiglio dei giovani cittadini Myriam Campo - "Questa giornata è importante perché non si deve dimenticare, perché ignorando si diventa ignoranti. La storia non va dimenticata".

"Un ringraziamento va a tutti i presenti in sala e all'Amministrazione che ci permette di portare le nostre idee e i nostri dubbi" - afferma Alice Amarella, presidente del consiglio dei giovani cittadini - "C'erano anche dei bambini tra coloro che sono scappati?".

"C'erano bambini di ogni età tra gli esuli" - risponde l'assessore regionale Claudia Morich - "Viene ricordata ancora oggi una bimba che è morta a causa del freddo. La storia ci insegna a non ripetere gli stessi errori e, invece, oggi sentiamo parlare di guerre vicine a noi. Il tema è attualissimo e voi che sarete gli adulti di domani dovete averlo ben presente. Il Giorno del Ricordo non serve a rivendicare qualcosa, quello che dobbiamo dire è che occorre che ci si parli per cercare di superare quelle che sono state le tragedie del passato".

"Volevo porre una domanda all'assessore: cosa possiamo imparare da questa parte di storia per evitare che accada di nuovo?" - dichiara il consigliere Diego Restivo - "Come mai si chiamano Foibe? e dove possiamo trovarle per poterle visitare?".

"Possiamo imparare che se non ascoltiamo l'altro non riusciremo mai a vivere in pace, dobbiamo avere la predisposizione dell'ascolto. Dovete tenere sempre la mente e le orecchie aperte per trarre vantaggio da chi vi sarà di fronte. Anche se può avere idee o pensieri diversi dai vostri si può sempre imparare qualcosa dalla persona che avrete di fronte" - risponde l'assessore regionale Claudia Morich - "Purtroppo, il territorio del Carso è pieno di questi orrendi buchi che si aprono nella terra. Sono facilmente reperibili e vicini ai centri abitati".

"Come facevano le famiglie a scappare così in fretta?" - dice il consigliere Marc Andrea Ballestra.

"Non si scappava in fretta, si scappava nel momento in cui non c'era nient'altra speranza. Ciascun esule cercava una destinazione. Se gli esuli avevano dei parenti cercavano di raggiungerli per appoggiarsi a loro, altrimenti venivano orientati nei campi di profughi e poi dovevano pian piano ricominciare. Per questo motivo sono stati definiti italiani due volte perché erano italiani di nascita e italiani per scelta" - afferma l'assessore regionale Claudia Morich - "A Vergarolla vi erano giochi acquatici e, quindi, una domenica quasi tutta Pola si trovava sulla spiaggia. In quell'occasione degli ordigni bellici improvvisamente sono esplosi in spiaggia facendo migliaia di vittime. Dopo questo episodio anche chi voleva restare ha deciso di andarsene".

"Sono felice di essere qui per ricordare le vittime che sono state strappate dalle loro famiglie e dalle loro case" - afferma il conigliere Marilù Bonadonna - "Perché queste vicende sono state a lungo poco conosciute?".

"Queste persone hanno pagato per una guerra che aveva fatto tutta l'Italia. Lo scotto di averla persa è stato pagato lasciando alla Jugoslavia tutte queste terre. Non era di interesse a nessuno che venisse messa in evidenza. Tito non aveva aderito alla Russia, era visto dai politici italiani come una realtà politica molto utile" - afferma l'assessore regionale Claudia Morich - "E' stato un silenzio voluto ed è una cosa vergognosa".