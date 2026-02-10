Sanremo, infiltrazioni al Ruffini Aicardi: Comune e scuola al tavolo tecnico per accelerare gli interventi

A seguito dei lavori in corso d’opera all’Istituto Ruffini Aicardi di Sanremo, ospitato all’interno del Mercato dei Fiori di valle Armea, si è svolto questa mattina in Comune un tavolo di confronto per analizzare le problematiche registrate in alcune delle aule, a seguito delle piogge cadute la scorsa settimana, dovute agli interventi sulle guaine propedeutiche all’impermeabilizzazione del tetto.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara, l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, il consigliere delegato all’edilizia scolastica Alessandro Marenco e gli uffici comunali competenti. A rappresentare la scuola erano presenti le vicepresidi Silvia Borga e Maria Cristina Verda, accompagnate dal RSPP Mauro Moni.

L’occasione è stata quella di fare il punto della situazione e delineare le linee di intervento. Sotto il profilo tecnico sono stati annunciati alcuni lavori che, entro la fine di marzo, limiteranno fortemente i problemi di infiltrazioni. Sulla copertura saranno infatti attuati accorgimenti per chiudere i punti di inserimento dell’acqua affinchè possa defluire regolarmente. Entro l’estate saranno intanto conclusi gli interventi in corso sul tetto, che sarà reso completamente impermeabile. Sarà poi costantemente monitorata la situazione, per verificare eventuali altri punti di infiltrazione sui quali poter intervenire tempestivamente.

Le vicepresidi dell’Istituto Ruffini Aicardi hanno ringraziato il Comune per l’attenzione dimostrata. La riunione si è chiusa con l’impegno del sindaco e dell’amministrazione comunale di mantenere un costante contatto per giungere, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione a vantaggio di studenti e insegnanti.