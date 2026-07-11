Taggia, il Comune affida a un legale per il caso della condotta fognaria: si valutano responsabilità e richieste di risarcimento

Il Comune di Taggia passa dalle ordinanze dell'emergenza alla tutela legale. L'Amministrazione guidata dal sindaco Mario Conio ha infatti dato indirizzo agli uffici di conferire un incarico di assistenza legale all'avvocato Matteo Borello del Foro di Genova per seguire la complessa vicenda legata al cedimento della condotta fognaria sull'argine destro del torrente Argentina, avvenuto nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte. Un provvedimento che punta a garantire il supporto giuridico necessario sia nella gestione dell'emergenza ancora in corso, sia nella valutazione delle eventuali responsabilità e delle azioni da intraprendere a tutela degli interessi del Comune.

La delibera ripercorre l'intera cronologia degli eventi iniziati il 3 giugno, quando Rivieracqua ha segnalato al Comune e agli enti competenti che le lavorazioni del nuovo ponte, commissionate dalla struttura commissariale della Regione Liguria, avevano provocato il cedimento della condotta con il conseguente sversamento di liquami alla foce del torrente Argentina. Da quel momento si sono susseguiti sopralluoghi tecnici, diffide, ordinanze sindacali, interventi in somma urgenza e riunioni istituzionali in Prefettura, fino ad arrivare al divieto di balneazione sull'intero litorale comunale, disposto il 18 giugno dopo il perdurare della criticità e gli esiti dei campionamenti effettuati.

La Giunta evidenzia come la vicenda presenti profili di particolare complessità tecnica, amministrativa e giuridica, tali da rendere necessario il coinvolgimento di un professionista esterno. L'obiettivo è quello di assistere l'Ente nelle interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti, valutare le responsabilità derivanti dai fatti e predisporre le eventuali iniziative per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Comune, compresi quelli legati all'immagine dell'Ente. L'Amministrazione sottolinea inoltre di non disporre al proprio interno delle professionalità specialistiche necessarie per affrontare una vicenda di questa portata.

La scelta è ricaduta sull'avvocato Matteo Borello, professionista già inserito nell'elenco dei legali di fiducia del Comune e che, come riportato nella delibera, aveva già fornito un primo supporto durante la fase emergenziale, collaborando nella predisposizione dell'ordinanza sindacale che ha disposto il divieto di balneazione. Il legale aveva inoltre manifestato la propria disponibilità a seguire la pratica presentando un preventivo di spesa il 19 giugno e garantendo la presenza sul territorio per partecipare a riunioni e sopralluoghi, il primo dei quali era stato programmato per il 24 giugno.