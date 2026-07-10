Top 500 Liguria, tre sfide per la crescita: nucleare, blue economy e intelligenza artificiale

Nucleare, blue economy e intelligenza artificiale. Sono queste, secondo il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, le tre direttrici strategiche su cui puntare per sostenere la crescita economica del territorio nei prossimi anni. Il presidente è intervenuto questa mattina alla decima edizione di Top 500 Liguria, ospitata a bordo della nave Costa Toscana, evento dedicato all'analisi delle prime 500 imprese liguri e all'evoluzione dell'economia regionale.

All'iniziativa ha partecipato anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

"Stiamo vivendo una fase di profondi cambiamenti, non solo sul piano geopolitico ma anche su quello tecnologico, che dobbiamo saper trasformare in opportunità di crescita e sviluppo", ha dichiarato Bucci.

Il presidente ha quindi illustrato le tre principali sfide individuate dalla Regione. La prima riguarda il nucleare, con l'obiettivo di candidare Genova a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana per il Nucleare. "Ho scritto più volte al ministro Gilberto Pichetto Fratin e possiamo contare su competenze, ricerca e know-how di altissimo livello, grazie anche al contributo del nostro sistema universitario", ha spiegato.

La seconda sfida è rappresentata dalla blue economy. "La Liguria è già leader in Italia, lavoriamo per diventare un punto di riferimento in tutto il Mediterraneo, rafforzando il ruolo di Genova come gateway dell'Europa meridionale", ha affermato il presidente.

Infine, Bucci ha richiamato l'attenzione sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale e della gigafactory, ambiti sui quali la Regione sta investendo. "Sono tre opportunità che non possiamo permetterci di perdere, perché da queste dipende una parte importante del futuro economico e occupazionale del nostro territorio", ha concluso.