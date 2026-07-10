Ventimiglia, immobili di proprietà comunale destinati a finalità pubblica. Martinetto: "Che cosa è successo?"

"Perché non sono state avviate le pratiche per liberare gli immobili? Perché non sono state avviate le pratiche per destinare quegli immobili alle esigenze pubbliche che il Consiglio ha indicato?" - chiede il consigliere di minoranza a Ventimiglia Domenico Martinetto, dopo aver depositato istanza di accesso agli atti e in attesa del riscontro non ancora pervenuto, con un'interrogazione, che interessa tutta la cittadinanza, "per gli evidenti riscontri pubblici, stante l’attendismo di questa amministrazione, che non appare giustificato".

"Infatti, ci sono due immobili di proprietà comunale (acquisiti al patrimonio, perché abusivi) che il Consiglio Comunale – con una delibera del lontano aprile 2024 – ha deciso (perché la normativa lo consente) di conservare (e non demolire) al fine di destinarli a finalità pubblica, disponendo nel contempo il rilascio da parte degli occupanti e di incamerare le somme versate a titolo di indennità di occupazione. Cosa è successo in questi due anni?" - afferma Martinetto - "A quanto pare: nulla. Gli immobili sono ancora lì e sono occupati e utilizzati da soggetti terzi, che versano le somme dovute e, fin qui, si dirà: bene, entrano delle somme che possono essere utilizzate a beneficio della città! Certo, peccato, però, che non si può fare o, meglio, non si può continuare a fare. In ogni caso, e considerato che fino ad oggi il Comune ha percepito oltre 500.000,00 euro (cinquecentomila), si chiede nell’interrogazione come siano state utilizzate tali somme".

"Invece di portare in consiglio inopinatamente pratiche per liberarsi di beni comunali (vedi ultimo consiglio, ove è stata stabilita la vendita all’asta di alcuni beni) con il manifestato intento – come dichiarato dal Sindaco – di ottenere somme 'per rifare gli asfalti' (pare veramente pazzesco pensare di vendere un immobile in quelle posizioni, per rifare asfalti – non senza considerare che le entrate ottenute dalle violazione al codice della strada potrebbero essere di gran lunga sufficienti), perché non si utilizzano queste somme già presenti nelle casse comunali? E perché non sono state avviate le pratiche per liberare gli immobili? E perché non sono state avviate le pratiche per destinare quegli immobili alle esigenze pubbliche che il Consiglio ha indicato? Attendiamo speranzosi" - dichiara Martinetto.