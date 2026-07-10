Imperia, il Movimento 5 Stelle aderisce al presidio antifascista in programma oggi davanti alla chiesa di Nostra Signora di Loreto

Il Movimento 5 Stelle della provincia di Imperia ha annunciato la propria adesione al presidio democratico e antifascista in programma oggi, venerdì 10 luglio, alle ore 18, davanti alla chiesa di Nostra Signora di Loreto a Imperia.

Attraverso una nota, il Movimento invita i cittadini a partecipare all'iniziativa per ribadire l'impegno a difesa dei valori sanciti dalla Costituzione, quali democrazia, uguaglianza, inclusione e rispetto della dignità di ogni persona.

Il Movimento 5 Stelle spiega che la risposta alle provocazioni e ai messaggi divisivi del fondatore di Futuro Nazionale debba essere "la partecipazione civile, pacifica e democratica". Per questo motivo i rappresentanti del Movimento saranno presenti al presidio "senza bandiere", insieme a cittadini, associazioni e forze politiche che condividono la necessità di riaffermare i principi dell'antifascismo, del pluralismo e della convivenza democratica.

Nella nota viene inoltre rivolto un invito a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che si riconoscono in questi valori a prendere parte al presidio "con spirito costruttivo, nel rispetto delle persone e delle istituzioni".

"La migliore risposta all'odio e all'ipocrisia è una comunità unita, consapevole e partecipe", conclude Lorenzo Trucco, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle.