Sanremo: furti di fiori, vasi ed altro dalle tombe di Valle Armea, i parenti dei defunti chiedono l'installazione di telecamere

E’, purtroppo, drammaticamente un classico ma questa volta sono molti i parenti del ‘caro estinto’ che lamentano furti di fiori (e non solo) all’interno del cimitero di Valle Armea a Sanremo. I casi, infatti, si susseguono e chiaramente le responsabilità vengono addossate alla scarsa sicurezza all’interno dove, lo ricordiamo, qualche mese fa si è anche registrato un atto vandalico. Oltre ai fiori vengono segnalati dai titolari delle tombe anche furti di oggetti vari, tra vasi ed altro.

Una situazione vergognosa perché, oltre al furto che di per sé è già deplorevole, diventa peggiore perché viene perpetrata all’interno di un luogo sacro. I parenti dei defunti lamentano la mancanza di un servizio di videosorveglianza che funzioni, almeno, da deterrente. Se ne era già parlato in occasione degli atti vandalici ed ora l’argomento torna prepotentemente di attualità. Chiaramente si tratterebbe di un investimento importante da parte del comune che, già in tutta la città ha installato oltre 400 telecamere di sorveglianza.

Rimane incredibile come ci possa essere persone che, in un luogo sacro come un cimitero, possano mettere a segno furti e atti vandalici. Purtroppo, esistendo questo tipo individui, servirà mettere mano al portafogli e installare qualche telecamera, almeno per sconsigliare i male intenzionati.