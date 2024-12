Firmato l'atto di acquisto dell'ex Astoria: un nuovo futuro per Sanremo, la famiglia Marzocco conferma l'interesse per la città

In questi giorni è stato formalizzato l'atto di acquisto dell'ex Hotel Astoria, una struttura da anni in stato di abbandono e considerata un elemento critico per l'immagine di Sanremo, data la sua posizione strategica lungo la strada principale d'ingresso alla città.

Il Gruppo Marzocco, o meglio la ‘famiglia Marzocco’, conferma ancora una volta il proprio interesse per Sanremo, proseguendo sulla scia dei precedenti investimenti. Questo impegno non è motivato esclusivamente da ragioni economiche, ma nasce da un profondo attaccamento e affetto per la città, con la quale la famiglia mantiene legami molto stretti.

Ora si apre una nuova fase di studio: l'obiettivo è avviare al più presto un dialogo e un confronto con l'Amministrazione Comunale e gli uffici competenti per valutare, nel rispetto delle normative vigenti, le possibili soluzioni per lo sviluppo dell'edificio. La Famiglia Marzocco auspica che il progetto futuro abbia un significativo impatto economico e qualitativo, portando benefici concreti per la città e contribuendo alla sua valorizzazione.

Intanto il Gruppo Marzocco ha inaugurato ieri nel Principato di Monaco ‘Bay House’, un ambizioso progetto realizzato in collaborazione con il gruppo Vinci Immobilier, i cui lavori sono iniziati nel 2016 con la costruzione delle due torri principali.

Il nuovo complesso immobiliare comprende la Torre Elsa e la Torre Reseda, che insieme offrono un totale di 378 appartamenti per il Governo Monegasco, distribuiti su edifici alti circa 100 metri. Il progetto include anche la nuova scuola internazionale di Monaco con una capacità di oltre 700 studenti, una scuola dell'infanzia e un parcheggio di 13 piani con oltre 1.100 posti auto.

Con l'aggiunta di ‘Bay House’, il complesso si arricchisce di 56 esclusivi appartamenti e 5 ville, rappresentando un ulteriore traguardo nella trasformazione urbana del Principato. Alla cerimonia di inaugurazione, che ha visto la presenza del Principe Alberto II e delle più alte cariche istituzionali del Principato, Daniele Marzocco ha dichiarato: “Con ‘Bay House’ la nostra ambizione era trasformare una visione in realtà, rispondendo alle richieste dello Stato e al contempo creando un sogno per Monaco. ‘Bay House’ incarna la capacità di superare le aspettative, reinventare gli standard e lasciare un'eredità duratura per il Principato”.