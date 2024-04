Elezioni Amministrative: ecco la lista di 'Ospedaletti rinasce' che sostiene il candidato Giorgio Boeri

“Sarà una sfida rigenerativa seminare e coltivare, insieme, un reale processo di rinascita per una nuova fioritura del nostro territorio, della nostra comunità, della nostra economia, anche in logica di responsabilità di impresa pubblica”.

Sono le parole di Giorgio Boeri, candidato a sindaco per ‘Ospedaletti Rinasce’, che ha presentato la sua lista. “Pur consapevoli delle problematiche diffuse anche ne Comuni limitrofi, ci impegneremo per riportare Ospedaletti al suo passato splendore, e non solo per il suo clima e suoi meravigliosi paesaggi. Una eredità da lasciare alle prossime generazioni”.

L’obiettivo di Boeri è quello di coinvolgere tutti i cittadini per rinvigorire il senso di appartenenza, la creatività e la collaborazione, a partire dalle scelte programmatiche e nel corso della loro realizzazione, attraverso assemblee pubbliche, referendum o votazioni on line.

“Abbiamo molte idee concrete – termina Boeri - per rilanciare l'economia locale e incrementare la qualità della vita di tutti gli abitanti, residenti e non, che fanno parte della comunità ospedalettese, per realizzare obiettivi specifici”.

I candidati della lista sono: Francesca Ascheri, Gabriella Medori, Elettra Sivieri, Attilio Badellino, Daniele Giancaterino, Giancarlo Rinaldi, Stefano Pavone, Massimo Perachino, Sergio Fusco, Silvana Gainotti, Mauro Birocchi ed Alessandro Leonardi.