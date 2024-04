Elezioni Sanremo: offre il 15% di sconto in cambi di un messaggio o una 'storia', candidato escluso da 'Anima'

Offre un buono sconto del 15% in cambio di un messaggio whatsapp o una ‘storia’ su Instagram con il suo nome e viene escluso dalla lista nella quale era candidato.

Si tratta di Giovanni Versaci, che in una serie di messaggi sui social offriva uno sconto in un beauty center. Venuti a conoscenza del fatto, il candidato sindaco Alessandro Mager e il presidente di ‘Anima’ Sergio Tommasini insieme al capolista Alessandro Sindoni, hanno preso la decisione di estrometterlo dalla lista in vista delle lezioni amministrative dell’8-9 giugno.

“È una decisione che prendiamo con dispiacere – evidenziano - considerando il valore della persona. Comprendiamo le scuse da lui riferite, siamo certi che sia andata esattamente come lui ha dichiarato ma il risultato è che quanto accaduto non è per noi tollerabile, poiché la nostra linea di comportamento è basata sulla trasparenza e la correttezza”.