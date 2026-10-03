Sanremo aggiorna il piano del personale: nuove assunzioni, mobilità e un dirigente tecnico per un anno

L'amministrazione comunale di Sanremo interviene nuovamente sul Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028, con un aggiornamento della programmazione assunzionale destinato a incidere sull'organizzazione degli uffici di Palazzo Bellevue. La proposta di deliberazione, datata 28 settembre 2026, nasce dalla necessità di adeguare il programma alle assunzioni già perfezionate e alle risorse finanziarie che si sono rese disponibili nel corso dell'anno. L'obiettivo indicato nell'atto è quello di potenziare la funzionalità degli uffici attraverso una migliore utilizzazione delle risorse disponibili. In particolare, l'Amministrazione intende utilizzare anche i risparmi derivanti da alcune assunzioni perfezionate in una data successiva rispetto a quella inizialmente prevista. Una scelta che consente di anticipare la copertura di posti considerati strategici per l'Ente, modificando così in corso d'opera il quadro del personale programmato.

La proposta si inserisce nel percorso già avviato con il PIAO 2026-2028 e con le successive modifiche approvate dalla Giunta. La delibera richiama infatti i principali provvedimenti adottati nel corso dell'anno, dal Documento unico di programmazione al bilancio, passando per il rendiconto 2025, l'aggiornamento del PIAO e le variazioni di bilancio. Il quadro viene ora ulteriormente aggiornato alla luce delle esigenze organizzative emerse durante l'attuazione della precedente programmazione. "È necessario, nel corso della attuazione della programmazione assunzionale, apportare alcune modifiche alla stessa, al fine di potenziare la funzionalità degli uffici mediante la piena valorizzazione delle risorse finanziarie disponibili in corso d'opera", si legge nell'atto. La logica è dunque quella di utilizzare gli spazi finanziari che si liberano per intervenire sulle strutture comunali senza limitarsi a riproporre il cronoprogramma originario.

Sul fronte delle risorse, la delibera individua diverse fonti di finanziamento. Una parte deriva dai risparmi conseguenti alle cessazioni di personale, mentre un'altra è collegata alle minori spese determinate dalla decorrenza effettiva di alcune assunzioni, avvenute successivamente rispetto alla data inizialmente finanziata. A queste risorse si aggiungono quelle stanziate dall'Amministrazione in occasione della verifica degli equilibri di bilancio. Per alcune assunzioni riconducibili all'Ambito Territoriale Sociale sono inoltre previsti fondi ministeriali, secondo le indicazioni del dirigente del settore. Per il personale della Polizia Municipale a tempo determinato, invece, il finanziamento viene individuato anche attraverso una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, con destinazione vincolata.

Il primo blocco di modifiche riguarda il personale a tempo indeterminato per il 2026. La proposta prevede innanzitutto lo spostamento della decorrenza finanziaria di alcune assunzioni già programmate. Per un nutrizionista dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione la decorrenza viene spostata dal primo agosto al primo ottobre 2026. Cambiano anche le date relative a due posti di istruttore amministrativo e contabile: uno viene anticipato dal primo novembre al primo ottobre, mentre un altro passa dal 31 dicembre al primo dicembre. Si tratta, in sostanza, di un riassetto del calendario delle assunzioni, reso possibile dai risparmi prodotti dalle tempistiche effettive delle procedure già avviate.

Una delle novità più significative riguarda poi le progressioni verticali in deroga, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L'aggiornamento inserisce cinque progressioni verticali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del CCNL 2022. Nel dettaglio, una riguarda l'Area degli Operatori Esperti, due l'Area degli Istruttori e altre due l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Si tratta di procedure interne che consentono di valorizzare professionalità già presenti nell'organico comunale attraverso il passaggio a un'area superiore, secondo le modalità previste dalla normativa e dalla contrattazione. La misura si accompagna a una nuova assunzione di Istruttore amministrativo e contabile, Area degli Istruttori, con decorrenza dal primo novembre 2026 e attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Il programma guarda quindi anche al 2027, con ulteriori interventi destinati a sostituire personale che lascerà il Comune e a garantire la continuità dei servizi. È prevista, innanzitutto, l'assunzione tramite mobilità di un centralinista telefonico, nell'Area degli Operatori Esperti. La posizione si renderà disponibile in seguito al pensionamento, previsto per il 31 dicembre 2026, del dipendente attualmente in organico. Sempre dal primo gennaio 2027 è programmata l'assunzione di un Funzionario amministrativo-contabile dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in sostituzione di personale cessato. La programmazione contiene inoltre ulteriori posti previsti nel quadro complessivo del fabbisogno per gli anni successivi.

Particolare attenzione viene riservata anche alla struttura dirigenziale. La Giunta ritiene infatti opportuno prevedere, nelle more dell'assunzione di una figura dirigenziale tecnica a tempo indeterminato, l'assunzione di un Dirigente tecnico a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico degli enti locali. La durata prevista è di un anno. La scelta viene motivata dalla volontà dell'Amministrazione di dotarsi di una struttura organizzativa stabile, soprattutto per quanto riguarda le figure apicali, mentre vengono completate le procedure necessarie per una soluzione a tempo indeterminato. Il Servizio Risorse Umane viene quindi incaricato di procedere con gli adempimenti conseguenti, anche tenendo conto delle procedure eventualmente già in corso.

Nel documento trova spazio anche la programmazione relativa al personale a tempo determinato. Il piano tiene conto del limite di spesa per il lavoro flessibile e indica, per il Comune di Sanremo, una spesa sostenuta nel 2009 pari a 396.412,32 euro, assunta come parametro di riferimento per la verifica prevista dalla normativa. Tra le figure indicate nel prospetto figurano personale di staff, un conservatore/archeologo, agenti di Polizia Locale stagionali ed un europrogettista. Per gli agenti stagionali la programmazione è collegata anche alla specifica disciplina e alle risorse destinate al servizio. Il totale delle spese riportate nel prospetto del piano ammonta, rispettivamente, a circa 240 mila euro per il 2026, 239,5 mila euro per il 2027 e 169,5 mila euro per il 2028.

La parte finanziaria della proposta evidenzia inoltre la capacità assunzionale dell'Ente. Secondo i dati riportati nell'allegato, la media delle entrate correnti del periodo 2023-2025, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è pari a 99.925.715,23 euro, mentre la spesa di personale relativa al 2025 ammonta a 18.639.461,60 euro. Il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti risulta pari al 18,65%, a fronte di una soglia del 27% indicata nel documento. Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni a tempo indeterminato viene quantificato in 8.340.481,51 euro. La proposta precisa tuttavia che, considerando anche gli altri vincoli di spesa richiamati nella documentazione, lo spazio effettivamente disponibile viene quantificato in 1.639.603,37 euro.

L'aggiornamento del piano non riguarda quindi soltanto il numero delle persone da assumere, ma anche la composizione e la distribuzione delle professionalità all'interno dell'Amministrazione. Il documento sottolinea che il personale rappresenta un fattore strategico per il Comune e richiama la necessità di una riorganizzazione interna e di nuove politiche assunzionali. Le scelte vengono inserite in un orizzonte triennale, con particolare attenzione al 2026, e sono subordinate alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e con i vincoli previsti dalla normativa. L'allegato predisposto dai Servizi Paghe e Pensione e Risorse Umane certifica inoltre il rispetto dei limiti di spesa e delle condizioni preliminari necessarie per procedere alle assunzioni.

La proposta passa infine attraverso le verifiche finanziarie e contabili previste per gli enti locali. Il documento dà atto del rispetto dei parametri relativi alla spesa di personale e delle condizioni propedeutiche alle nuove assunzioni, sulla base anche della nota del Servizio Ragioneria acquisita agli atti. L'organo di revisione, nella documentazione allegata, assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole sulla proposta di Piano triennale dei fabbisogni di personale inserito nel PIAO 2026-2028. La Giunta ha inoltre ritenuto necessario dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, motivando la decisione con l'urgenza di dare seguito alla programmazione assunzionale.

Nel complesso, l'atto ridisegna dunque una parte importante della strategia del Comune di Sanremo sul personale. Cinque progressioni verticali, nuove assunzioni negli uffici amministrativi, tecnici e nei servizi, una mobilità per il centralino e il rafforzamento temporaneo della struttura dirigenziale tecnica rappresentano gli elementi più rilevanti dell'aggiornamento. L'intervento si accompagna alla sostituzione delle cessazioni previste e alla rimodulazione delle decorrenze di alcune assunzioni già programmate. Il principio dichiarato nella proposta è quello di sfruttare le risorse che si liberano durante l'attuazione del piano per intervenire sulle esigenze ritenute prioritarie. Il nuovo quadro dovrà ora tradursi nei successivi provvedimenti dei competenti uffici, con le diverse procedure di reclutamento previste per ciascun profilo.