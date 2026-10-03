Scajola inaugura “Sportivamente”: Diano Marina capitale dello sport per un weekend

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi, su invito del sindaco Cristiano Za Garibaldi, a Diano Marina, all’apertura di “Sportivamente”, la manifestazione che per due giornate, sabato 3 e domenica 4 ottobre, trasforma le vie del centro cittadino in un grande spazio dedicato allo sport.

L’iniziativa coinvolge associazioni e società sportive del territorio, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere da vicino numerose discipline, incontrare gli operatori che ogni giorno portano avanti queste realtà e sperimentare nuove attività. Una manifestazione pensata in particolare per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie e per avvicinare un pubblico sempre più ampio alla pratica sportiva.

“Sportivamente è un appuntamento che trasforma le vie del centro di Diano Marina in un grande spazio dedicato allo sport, alla partecipazione e alla socialità – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Ringrazio il sindaco, l’amico Cristiano Za Garibaldi, per aver organizzato anche quest’anno una manifestazione capace di coinvolgere associazioni, società sportive, bambini, ragazzi e famiglie. Oggi, sabato 3 ottobre, e domani, domenica 4, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino tante discipline diverse, incontrare le realtà sportive del territorio e, soprattutto, provare nuove attività. Iniziative come questa hanno un valore importante perché animano il centro cittadino, creano occasioni di incontro e contribuiscono a diffondere una cultura dello sport fondata su benessere, condivisione, impegno e rispetto. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo, da anni promuoviamo il bando ‘Dote Sport’ che, di fatto, ha lo stesso intento dell'evento odierno, ovvero quello di avvicinare i giovani allo sport e aiutare loro e le loro famiglie supportando i costi dell'attività. Regione Liguria continuerà a sostenere e valorizzare queste realtà, che rappresentano una risorsa preziosa per le nostre comunità”.

“Con l’apertura della seconda edizione di Sportivamente – Feel the Move, Diano Marina si conferma una città capace di promuovere lo sport, la partecipazione e la valorizzazione del territorio e dell’attività outdoor come valore aggiunto – aggiunge il sindaco Cristiano Za Garibaldi -. Con oltre 30 associazioni sportive coinvolte e più di 25 discipline presentate, la manifestazione propone in appena due giornate oltre 70 appuntamenti, distribuiti tra il centro cittadino, piazza Martiri della Libertà e il lungomare. Sono numeri importanti, che testimoniano la ricchezza del tessuto associativo dianese e la capacità dell’evento di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le realtà sportive del territorio e di provare nuove discipline. Ringrazio Regione Liguria, CONI, tutte le associazioni sportive, gli organizzatori, gli uffici comunali e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante appuntamento autunnale”.