Mattarella a Monaco, storica visita di Stato: onorificenze, concerto di Cecilia Bartoli e cena con Principe Alberto II (Foto)

La prima visita di Stato di un Presidente della Repubblica italiana nel Principato di Monaco è entrata ieri nel vivo con gli appuntamenti pomeridiani e serali che hanno visto protagonista Sergio Mattarella. Dopo la cerimonia di benvenuto e gli incontri istituzionali della mattinata, già raccontati ieri, il programma della giornata è proseguito con alcuni dei momenti più solenni e rappresentativi della visita. Al centro del pomeriggio ci sono stati lo scambio delle onorificenze, il concerto della celebre mezzosoprano Cecilia Bartoli e, in serata, la cena di Stato offerta dal Principe Alberto II in onore del Capo dello Stato italiano. Una giornata particolarmente significativa nei rapporti tra Italia e Monaco, che proseguirà oggi con gli ultimi appuntamenti ufficiali.

Alle 12.15, nel Salone Impero del Palazzo Principesco, il Presidente Mattarella, sua figlia Laura e la coppia principesca hanno preso parte allo scambio dei doni. Dieci minuti più tardi, alle 12.25, nella Sala degli Specchi, è invece arrivato uno dei momenti più solenni della visita: il Principe Alberto II ha conferito a Sergio Mattarella la dignità di Gran Croce dell'Ordine di San Carlo. Alla figlia del Presidente, Laura Mattarella, è stata conferita la Gran Croce dell'Ordine dei Grimaldi. Il Presidente della Repubblica italiana ha quindi conferito alla Principessa Charlène la Gran Croce dell'Ordine al Merito italiano. Un reciproco riconoscimento che ha sottolineato il carattere particolarmente significativo della visita di Stato.

Nel tardo pomeriggio la delegazione si è poi spostata all'Opera di Monte-Carlo, dove alle 18.30 il coro dell'Opéra ha eseguito gli inni nazionali italiano e monegasco prima dell'atteso concerto di Cecilia Bartoli. Il Presidente Mattarella e Laura Mattarella hanno assistito allo spettacolo insieme al Principe Alberto II, alla Principessa Charlène e alla Principessa di Hannover, prendendo posto nel palco principesco. La serata musicale si è conclusa con l'incontro con la celebre mezzosoprano e con Gianluca Capuano, direttore principale dell'orchestra dei Musiciens du Prince. Un appuntamento culturale di particolare prestigio inserito nel programma della storica visita.

La giornata si è conclusa a Palazzo con la cena di Stato, offerta dal Principe Alberto II in onore del Presidente della Repubblica italiana. Il Sovrano e la Principessa hanno accolto Mattarella e la figlia nel Cortile d'Onore, al centro della scalinata monumentale, prima del trasferimento degli ospiti negli ambienti del Palazzo. Dopo il momento musicale nel Salone Blu, il corteo si è diretto verso la Sala del Trono. Qui il Principe ha pronunciato il tradizionale brindisi, al quale ha fatto seguito la risposta del Presidente della Repubblica italiana. La cena è stata preceduta dalla preghiera di benedizione dell'arcivescovo di Monaco, monsignor Dominique-Marie David. Al termine della cena Sergio Mattarella ha firmato il registro dei Capi di Stato.

Questa mattina il programma riprenderà con gli ultimi appuntamenti della visita. Alle 10.35, dopo un incontro con la comunità italiana di Monaco, Sergio Mattarella e Laura Mattarella saranno accolti dal Principe Alberto II sul piazzale del Museo Oceanografico di Monaco. È prevista una visita guidata alla struttura, con un approfondimento dedicato anche alla tutela degli oceani e dell'ambiente marino. Il Presidente firmerà quindi il libro d'oro del Museo. Successivamente, il Sovrano e il Capo dello Stato italiano pronunceranno alcune dichiarazioni davanti ai media accreditati e ai membri delle delegazioni. Al termine dell'appuntamento, Mattarella e la figlia lasceranno Monaco.

(Foto di Ezio Cairoli)