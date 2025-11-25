Ventimiglia: Autovelox di Porra, altro appello rigettato dal Tribunale con condanna del Comune alle spese

Il Tribunale di Imperia si è pronunciato su un altro appello del Comune di Ventimiglia contro una sentenza del Giudice di Pace di Sanremo che ha annullato 8 verbali irrogati con l’impiego dell’autovelox di Porra. Nè il Comune né l’appellato hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale per tentare di definire la vicenda senza ulteriori strascichi con la rinuncia all’appello a spese compensate.

Il Tribunale, perciò, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e dato lettura del dispositivo, con il quale ha accolto l’eccezione di tardività dell’appello formulata dall’Avv. Mazzola, condannando il Comune al pagamento di circa 600 euro di spese legali, oltre agli accessori fiscali ed al versamento del doppio del contributo unificato. Il Tribunale ha chiarito che la decisione sulla pregiudiziale lo dispensa dal prendere posizione sulle altre questioni, processuali o di merito, sollevate dalle parti.

“Gli abitanti della val Roya - evidenzia il legale ventimigliese - si muovono giornalmente verso la costa. In linea di massima non si tratta di persone particolarmente abbienti. Quel territorio è rimasto a lungo isolato per la chiusura del Tenda, perciò hanno sofferto anche le poche attività locali. Non ho difeso dei pirati della strada che sfrecciano su Porsche nel rettilineo inquadrato dalla telecamera. Nel caso di specie si trattava di un anziano automobilista iscritto ad un Comitato sorto spontaneamente a Breil sur Roya. I verbali annullati a quell’automobilista sono stati notificati, tutti insieme, cinque mesi dopo i rilievi, com’è consentito nel caso in cui il sanzionato sia straniero; in questo modo, però, è venuta meno la cd. funzione educativa della sanzione, difatti se il sanzionato avesse ricevuto il primo verbale avrebbe evitato tutti gli altri. Fermo restando che uno strumento non omologato non garantisce la correttezza della misurazione della velocità e senza considerare le singolarità del caso di specie, vale la pena di aggiungere che se il limite imposto in quella progressiva chilometrica fosse quello previsto dal CdS per quel tipo di strada - anziché di soli 50 km/h - nessuno verrebbe sanzionato o, meglio, lo sarebbero solo quelli che lo meritano. Il Sindaco ha proposto di elevare il limite a 70 km/h e, a quanto è stato riportato, ANAS avrebbe rifiutato".

"Gli otto verbali annullati - prosegue Mazzola - contestavano velocità di poco superiori ai 50 km/h e di molto inferiori al limite indicato dal Sindaco. Diverse circostanze inducono a pensare che l’Ente proprietario della strada non sia sensibile alle esigenze del territorio; mi riferisco al fatto che non sono ancora stati attuati i rimedi previsti nel Comitato per l’ordine e la sicurezza da tempo svoltosi in Prefettura (preventivo rilevatore luminoso di velocità, cartelli di presegnalazione), ma anche ai 4 anni di attese al semaforo prima della galleria di Trucco, al limite di 30 km/h tuttora esistente in quella galleria, ai ritardi nella riapertura del Tenda, all’indisponibilità di valutare la riapertura del vecchio tracciato della SS20 (ove passano i sottoservizi della tratta in galleria), alla segnalazione di 3 limiti diversi in pochi metri all’uscita di quella galleria, alla mancata realizzazione delle opere concordate più di dieci anni or sono per la messa in sicurezza dei pedoni nella frazione di San Michele, alla rettifica delle curve pericolose e all’esigenza di allontanare la strada dai centri abitati. L’autovelox di Porra - termina l'avvocato - in quella posizione e con il limite ridotto, non sembra un presidio a tutela della sicurezza stradale, mentre gli altri rimedi non vengono attuati o lo sono con ritardo. Il Comune ha scelto di continuare ad irrogare sanzioni e di difendere quell’autovelox, piuttosto che accettare la richiesta di annullamento in autotutela dei primi verbali e di disattivazione perlomeno provvisoria e cautelare dell’autovelox (per fare approfondimenti) avanzata da 1.500 sanzionati all’indomani dell’attivazione, prima di avviare il contenzioso”.