Incendio alla Mortola, fiamme sotto i Giardini Hanbury: al lavoro Vigili del Fuoco, elicottero e Canadair

Incendio nella zona della Mortola, a Ventimiglia, dove questa mattina alle 11 sono entrati in azione i Vigili del Fuoco per un rogo sviluppatosi in un'area particolarmente impervia, al di sotto dei Giardini Hanbury. Le fiamme stanno interessando una porzione di territorio caratterizzata da una forte pendenza, elemento che rende più difficili le operazioni di spegnimento da parte delle squadre impegnate a terra. L'intervento è in corso e l'area viene costantemente monitorata per evitare che il fronte possa estendersi ulteriormente. La situazione viene seguita con attenzione dai soccorritori, anche in considerazione della presenza di vegetazione nella zona interessata dall'incendio.

A supporto dei pompieri sono arrivati anche un elicottero e un Canadair, impegnati dall'alto nelle operazioni di spegnimento. I mezzi aerei stanno effettuando lanci sulla zona interessata dalle fiamme, concentrandosi soprattutto nei punti più difficili da raggiungere direttamente da terra. La particolare conformazione del territorio rende infatti complesso l'intervento delle squadre a piedi e aumenta l'importanza del supporto dall'alto. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per circoscrivere il rogo e mettere sotto controllo i focolai ancora attivi, procedendo successivamente con le necessarie verifiche e la bonifica dell'area. Al momento risulta chiuso il confine di Ponte San Luigi mentre l'Aurelia è regolarmente aperta al traffico, nonostante la presenza dei mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni. Al confine di Ponte San Ludovico si sono create lunghe code. La situazione resta sotto osservazione e le attività proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza della zona, con particolare attenzione alla possibile propagazione delle fiamme verso altre porzioni di vegetazione.

Il rogo si aggiunge a una fase caratterizzata da diversi interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio del Ponente, dove negli ultimi giorni l'attenzione è rimasta alta per alcuni incendi sviluppatisi in aree boschive e in prossimità delle abitazioni. Anche alla Mortola l'obiettivo prioritario è ora contenere rapidamente l'incendio, sfruttando il contributo dei mezzi aerei proprio per raggiungere le aree più impervie. Al momento non vengono segnalate persone coinvolte, mentre proseguono le operazioni per riportare la situazione alla completa normalità. Sul posto Dos dei vigili del fuoco per dare indicazioni ai mezzi aerei, Canadair, elicottero regionale e squadre AIB.